Niet klikken Club Brugge-fans: bekend statistiekenbureau ziet Union als beste Belgische club, blauw-zwart niet in top drie

Union Saint Gilloise is op dit moment de beste voetbalclub in ons land. En dus niet kampioen en bekerwinnaar Antwerp. Toch is Union volgens statistiekenbureau Opta momenteel beter dan de Great Old. Ook de derde beste ploeg in ons land is opvallend: volgens Opta is dat KAA Gent. Club Brugge staat slechts op plek vijf, terwijl Anderlecht maar 142e van Europa is.

Dat valt af te lezen in de Opta Power Ranking. Dat is een grote ranglijst op basis van data waar alle teams ter wereld met elkaar vergeleken worden. Op dit moment staat Union op die ranglijst 56e van de wereld en eerste van België. Antwerp zit de Unionisten immers wel op de hielen: de Great Old staat 60e van de wereld en krijgt een ranking van 84.3, terwijl die van Union momenteel 84.6 bedraagt.

Opvallend is ook dat de derde beste ploeg in ons land momenteel AA Gent is. De Buffalo’s speelden vorig jaar nochtans geen Play-Off 1, maar krijgen toch een mooie rating (83.1) en staan op plek 78 in Europa. Meteen daarna volgt al Racing Genk (83.0). Club Brugge (98e) en Anderlecht (142e) doen een pakje minder.

Verder merkwaardig: Eupen hoort op basis van de Opta Power Ranking niet in de Jupiler Pro League. De Oostkantonners staan pas 17e gerangschikt in ons land. SK Beveren is namelijk de beste ploeg uit de Challenger Pro League, op plaats 16 in ons land.

De top 20 beste ploegen in ons land — © Opta Power Ranking

Wat is Opta?

We horen u al denken: ‘Hoe wordt dit nu berekend?’. Wel het zit zo. Via een hiërarchisch ELO-algoritme, dat ook gebruikt wordt bij bijvoorbeeld schaken of voor het opmaken van de FIFA-ranglijst, wordt de sterkte per team gemeten. Het algoritme analyseert wedstrijdresultaten van miljoenen wedstrijden sinds het jaar 1990 om aan elk team een rating toe te wijzen die vergelijkbaar is in competities, landen en continenten. De maximale rating is 100, enkel treblewinnaar Manchester City krijgt deze op dit moment.

Na elke wedstrijd krijgen teams punten bij een zege. De verliezende tegenstander van die match moet dan weer exact hetzelfde puntenaantal inleveren. Vooraf worden beide teams beoordeeld aan de hand van de ELO-rating. Dan wordt er een voorspelling gemaakt wie de wedstrijd wint. Manchester City zou bijvoorbeeld zwaar favoriet zijn tegen Union. Maar stel dat Union dan toch zou stunten, krijgen ze veel meer punten dan ze zouden moeten inleveren als City wint. Bij een gelijkspel krijgt Union dan weer een paar punten. Het uitgangspunt blijft ‘wat het ene team aan punten wint, levert het andere team in’. Op die manier probeert statistiekenbureau Opta dus een realistische weergave weer te geven van hoe sterk teams op dit moment zijn.