TOT ONZE GROTE SPIJT: Tine was 18 toen ze haar eerste grote liefde liet schieten. “Plots lag hij met mijn vriendin te rollebollen”

Tine is 18 wanneer ze met de scouts op JIN kamp trekt. Al een heel jaar is ze verliefd op een jongen die ze als haar soulmate beschouwt, maar toch neemt ze geen initiatief. Wanneer op het kamp een ander meisje met hem aan de haal gaat, wordt ze overvallen door een verschroeiende spijt. “Ik kon mezelf wel voor de kop slaan”, vertelt ze in onze podcast Tot Onze Grote Spijt.