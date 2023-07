Hollywood begint te zweten: ook nieuwe ‘Spider-man’ en ‘Ghostbusters’ uitgesteld door staking

Ook het vervolg op megasucces ‘Spider-man: across the spider-verse’ wordt uitgesteld door de stakingen in Hollywood. — © AP

Grote filmstudio’s komen in steeds nauwere schoentjes te zitten. Het einde van de acteurs- en schrijversstaking is nog steeds niet in zicht, en dus heeft Sony Pictures als eerste besloten om enkele potentiële kaskrakers uit te stellen.

Vooral superheldenfans worden door de nieuwe beslissingen getroffen. Spider-man: beyond the spider-verse, het vervolg op één van de succesvolste films van het jaar, zal niet zoals voorzien in maart 2024 uitkomen. De acteurs zijn momenteel immers niet beschikbaar om hun dialogen voor de animatiefilm in te spreken. Wanneer ie dan wel in de bioscopen verschijnt, is nog niet duidelijk. De nieuwe datum zou in de komende weken worden aangekondigd.

Ook Kraven the hunter, een spin-off over één van Marvels populairste slechteriken, zal langer op zich laten wachten. De prent met Aaron Taylor-Johnson en Russell Crowe in de hoofdrollen zal niet op 6 oktober, maar pas in augustus 2024 verschijnen. Dat is een flink pak later, maar de studio wil geen promotietournee op poten zetten zonder de belangrijkste acteurs.

Ghostbusters: afterlife, een voortzetting van de iconische franchise uit de jaren 80, leverde de studio twee jaar geleden nog 204 miljoen dollar op. De sequel, met daarin opnieuw Bill Murray, Dan Aykroyd en de andere acteurs van toen, stond gepland voor december 2023. Het wordt nog wachten tot maart 2024.

Korte termijnplannen

Ook op korte termijn past Sony haar agenda aan. Gran turismo, naar het gelijknamige videospel, zou op 11 augustus wereldwijd in de bioscopen verschijnen. Maar nu hoofdrolspelers David Harbour (Stranger things) en Orlando Bloom niet naar voren kunnen worden geschoven voor persinterviews, is besloten om de film dan maar in een beperkt aantal zalen uit te brengen. Pas op 25 augustus volgt de wereldwijde première.

In België lijkt die beslissing (nog) niet van toepassing. Gran turismo zou hier op 9 augustus uitkomen, op de website van Kinepolis zijn al tickets beschikbaar voor de avant-premières. Andere Hollywoodstudio’s kijken voorlopig nog even de kat uit de boom. Toch doen al even geruchten de ronde dat Warner Bros. van plan is om het vervolg op de succesfilm Dune, dat dit najaar zou uitkomen, ook te verplaatsen naar 2024.