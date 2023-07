WK VROUWENVOETBAL. Zweden vernedert Italië en boekt plek in achtste finales, Australië en Colombia kunnen terug rekenen op sterspeelsters

Op het WK voetbal voor vrouwen heeft Zweden zaterdag makkelijk gewonnen van Italië met 5-0. De Italiaanse vrouwen kwamen amper in het stuk voor, terwijl Zweden de ene na de andere doelpoging omzette in treffers. Door de overwinning is het land nu al zeker van een plaats in de achtste finales.

Het duurde tot net voor de rust vooraleer de toeschouwers in het Sky Stadium in Wellington konden genieten van een heus doelpuntenfestival. Jonna Andersson bediende Amanda Ilestedt, die gemakkelijk kon afmaken. Vijf minuten later scoorde Fridolina Rolfö de 2-0 en nog geen twee minuten later mochten de Zweedse dames opnieuw juichen na een treffer van Stina Blackstenius.

Net na de rust gingen de leiders in groep G door op dat elan. Amanda Ilestedt herhaalde haar kunstje van tien speelminuten eerder en deed de netten opnieuw trillen. Jonna Andersson was voor de tweede keer op rij haar aangever.

In de tweede helft kwamen de Italianen meer in het stuk voor, al bleef een tegendoelpunt uit. Over de hele wedstrijd telden de Zuid-Europeaanse dames slechts 11 doelpogingen, de Zweedse tegenstanders telden er met 21 bijna dubbel zo veel. In de toegevoegde tijd diende Rebecka Blomqvist na een assist van Sofia Jakobsson de genadeslag toe en legde de 5-0 eindstand vast.

In groep G leidt Zweden met 6 punten, Italië staat tweede met 3 punten. Zweden kwalificeert zich daardoor voor de volgende ronde. Woensdag treffen de Scandinavische dames Argentinië, dat laatste staat. Italië neemt het dan op tegen Zuid-Afrika.

Australische vedette Sam Kerr speelklaar voor clash tegen Canada

De Australische topspeelster Sam Kerr heeft zaterdag aangekondigd dat ze weer “beschikbaar” is voor de wedstrijd tegen Canada in Melbourne die maandag wordt gespeeld, op de slotspeeldag van de groepsfase op het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland.

Kerr sukkelde lang met een blessure en miste daardoor de eerste twee wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen. De speelster komt nu terug voor de match waarin het gastland zich kan kwalificeren voor de volgende ronde.

© AP

Of Kerr sowieso in het basiselftal wordt opgenomen, is voorlopig nog onduidelijk. Op de persconferentie wilde de aanvoerster daar ook geen informatie over kwijt. “Ik zou je graag vertellen dat ik zal spelen, maar dat is belangrijke informatie voor onze tegenstander. Als ik dat zou toegeven, help ik hen. Maar ik zal er klaar voor zijn en kijk uit naar de wedstrijd. Ik wil een belangrijke rol spelen”, concludeerde de speelster.

Colombiaanse voetbalster Linda Caicedo na inzinking fit voor match tegen Duitsland

De Colombiaanse topspeelster Linda Caicedo is hersteld en klaar om zondag aan de aftrap van de wedstrijd tegen Duitsland op het WK voetbal voor vrouwen te verschijnen. Eerder deze week zakte Caicedo in elkaar op een training waardoor lang onduidelijk was of ze inzetbaar zou zijn.

“Het gaat goed met Linda. Het was gewoon een incident, maar dat ligt nu volledig in het verleden. Linda is heel belangrijk voor onze tactiek”, legde bondscoach Nelson Abadia zaterdag uit aan de pers.

© AP

De achttienjarige Caicedo zakte donderdag tijdens een training in elkaar door een flauwte, maar kon de oefensessie na behandeling voortzetten, aldus berichten in de Colombiaanse pers. “Ze is pas 18, wellicht had het incident te maken met vermoeidheid en stress. Dit WK eist veel van onze atleten, zeker voor de jongste leden van de ploeg.”

De Colombiaanse zakte vorig jaar tijdens de Copa America ook al eens ineen en onderging op 15-jarige leeftijd een behandeling voor eierstokkanker. Toch blinkt ze uit bij Colombia, in de gewonnen openingswedstrijd (2-0) tegen Zuid-Afrika maakte ze een van de twee treffers. Als de Zuid-Amerikaanse voetbalvrouwen winnen tegen tweevoudig wereldkampioen Duitsland is de ploeg bijna zeker van een plek in de volgende ronde.

Noorwegen ook tegen de Filipijnen zonder Hegerberg

Zondag speelt Noorwegen opnieuw zonder spits Ada Hegerberg in de cruciale laatste wedstrijd in de groepsfase van het WK vrouwenvoetbal. In groep A treffen de Noorse vrouwen dan de Filipijnen, maar topspits Hegerberg is nog niet hersteld van de blessure die ze eerder deze week opliep, zo maakte bondscoach Hege Riise zaterdag bekend.

De winnares van de Ballon d’Or van 2018 moest dinsdag in de wedstrijd tegen Zwitserland (0-0) van het veld na een blessure. Achteraf raakte bekend dat ze tijdens de opwarming een verrekte lies had opgelopen.

© AP

“Ze is niet klaar voor deze wedstrijd”, vertelde Riise op een persconferentie naar aanleiding van de wedstrijd tegen de Filipijnen in Auckland. “De wedstrijd komt te vroeg, maar ze werkt hard om klaar te zijn voor de volgende wedstrijd.”

Tijdens de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland speelde de spits van Olympique Lyon wel nog mee, al verloren de Noren die wedstrijd met 1-0.