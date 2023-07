Kristen blijft zorgen voor ex die hersenschade opliep, en haar nieuwe man helpt mee: “James heeft hem met open armen aanvaard”

Het leven van Brandon Smith en Kristen Armstrong veranderde ingrijpend in 2008: hij raakte als 24-jarige betrokken in een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen, belandde in een coma die twee maanden zou duren en liep zware hersenschade op. Zij moest toezien hoe haar echtgenoot nooit meer dezelfde zou zijn en hoe hun toekomst aan diggelen lag. “Ik bleef hopen dat er een wonder zou gebeuren en dat hij dezelfde Brandon zou zijn als hij uit zijn coma ontwaakte,” vertelt Kristen aan Today.com, “maar dat was hij niet.”

Brandon had 24 uur per dag verzorging nodig. Zij nam de verzorging op zich, maar betrapte zich erop hoe ze “in rouw was om een levend persoon”, zoals ze het zelf stelt. De twee waren op dat moment twee jaar getrouwd. Omdat Kristen een vurige kinderwens had, besloot ze om de echtscheiding aan te vragen. Haar trouwgeloftes doorbrak ze daarmee misschien, maar de Texaanse maakte wel een nieuwe belofte: ze zou voor Brandon blijven zorgen tot de dag van zijn dood. Ze diende een aanvraag in om zijn wettelijke voogd te worden.

Kristen ontmoette een nieuwe man, James (links). Hij en Brandon kunnen het goed met elkaar vinden. — © TikTok

Nooit klagen

Fast forward naar 2014: Kristen zorgt intussen al zes jaar voor haar voormalige man en vreest dat ze nooit een man zal ontmoeten die van haar houdt én de verzorging van Brandon mee op zich wil nemen. “Wie wil nu iets met iemand die nog steeds van haar vorige echtgenoot houdt?”, zegt ze in een video op TikTok. Maar wanneer ze een zekere James ontmoet, moet ze haar mening bijstellen. “Hij overtrof al mijn dromen over hoe een toekomstige partner van Brandon zou kunnen houden.” De liefde tussen de Kristen en James is zo groot dat ze in 2015 besluiten te trouwen. James belooft daarbij om van Brandon te houden en voor hem te zorgen, net zoals Kristen van James’ stiefzoon uit een eerder huwelijk zal houden.

“En hij houdt woord”, vertelt Kristen aan Today. “James helpt waar hij maar kan. Hij klaagt nooit, voelt zich nooit ongemakkelijk. Sommige dingen die uit Brandons mond komen, klinken een beetje gek, en hij kan niet alleen naar het toilet. Maar dat stoort James allemaal niet.”

(Tekst gaat verder onder de TikTok-video)

“James heeft nooit jaloezie geuit of getoond”, zegt ze in een video op TikTok die al meer dan 7 miljoen keer bekeken is. “Hij heeft mijn onwrikbare liefde voor Brandon nooit in twijfel getrokken of stilgestaan ​​bij de rol die Brandon in onze familie speelt. In plaats daarvan heeft hij Brandon met open armen geaccepteerd. Ik heb hem met trots het verhaal van onze familie horen vertellen en hoe Brandon daarin past.”

Armstrong en James hebben inmiddels ook twee dochters samen, die “dol zijn op ‘oom Brandon’.”