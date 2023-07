VIDEO. Even bibberen: Bart Verbruggen verprutst debuut bij Brighton ei zo na met blunder, maar zet fout magistraal recht

Verbruggen zag z’n debuut wel bijna verstoord door een pijnlijke flater bij een 1-0 voorsprong. Tijdens het opbouwen twijfelde de Nederlander lang en speelde hij een korte bal naar zijn verdediger die onder druk van drie Newcastle-aanvallers stond. Een onmogelijke bal van Verbruggen, die een reuzekans opleverde voor Newcastle-middenvelder Elliot Anderson. Oog in oog met Verbruggen zocht hij de rechterhoek, maar de ex-doelman van Anderlecht pakte uit met een knappe redding.

Het volstond echter niet voor een overwinning bij zijn debuut. Newcastle United ging in het slot nog op en over Brighton. Het was nota bene Elliot Anderson - de man van de kans op Verbruggen - die tweemaal prikte in de slotminuten en Newcastle de zege bezorgde.