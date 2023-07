Inspiratie voor de Pro League? FC Kopenhagen verbiedt borden die spelers om hun shirt vragen: “Willen geen kinderen teleurstellen”

Het is een beeld dat vaker en vaker terugkeert, ook bij ons in de Jupiler Pro League. “Hans, mag ik je truitje?”, of zelfs boodschappen in de taal van een buitenlandse speler, smekend om een shirtje. Bij de Deense landskampioen FC Kopenhagen hebben ze een simpele oplossing. Zij voerden een verbod in op dergelijke borden.

“Vanaf dit seizoen wil FC Kopenhagen geen borden meer laten dragen met aanvragen voor een shirt van de spelers voor de thuiswedstrijden in het Park of in ons uitvak”, laat de club weten op hun website. “De beslissing komt voort uit het feit dat het niet mogelijk is voor de spelers of de club om aan de vele wensen te voldoen en we daardoor veel kinderen teleurstellen die komen met de hoop een shirt te krijgen.”

Het aantal borden is de afgelopen seizoenen aanzienlijk toegenomen en helaas zag de club veel kinderen die een slechte ervaring meemaakten door het dragen van een bord.

“Tegelijkertijd worden de spelers in een moeilijke situatie gebracht omdat ze de wens niet kunnen vervullen en dan negatief of egoïstisch bekeken worden door de fans.”

“We hopen op begrip en begrijpen natuurlijk dat velen een shirt willen van een speler, en het is nog steeds toegestaan voor de spelers om ervoor te kiezen om een shirt te geven aan fans, maar het zal zonder de borden zijn”, sluit de club af.