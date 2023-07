Jongen (11) wordt als volwassene berecht nadat hij moeder doodschiet omdat ze hem geen headset wilde kopen

Een jongen van amper 11 moet in de Verenigde Staten voor een volwassenrechtbank terechtstaan. Vorig jaar schoot hij zijn moeder dood omdat die hem geen virtual reality headset wilde kopen.

Quiana Mann (44) weigerde in november vorig jaar een VR-headset te bestellen bij Amzon. Omdat haar zoon bleef aandringen en zij maar bleef weigeren naam een geweer uit de kast en schoot hij haar dood in hun huis in Milwaukee.

Toen de vrouw dood was en voor iemand het drama had ontdekt, kocht hij vooralsnog zijn headset. Hij bestelde het met het account van zijn moeder en betaalde met haar kredietkaart.

De jongen vertelde onderzoekers dat hij het pistool op zijn moeder had gericht en van plan was op de muur te schieten om ‘haar bang te maken’, maar dat hij haar per ongeluk raakte.

Nadat de schietpartij legde hij het pistool in de kast en vertelde zijn 26-jarige zus dat hun moeder dood was. Zijn familie zei dat hij ‘woedeproblemen’ had en soms stemmen hoorde.

Rechter Jane Carroll uit Milwaukee County luisterde naar urenlange getuigenissen van twee psychologen die de jongen onderzochten en oordeelde uiteindelijk dat hij in staat was om voor een rechter te verschijnen.

Zorg voor mijn tablets en laptops

De staatswet in Wisconsin voorziet dat kinderen vanaf 10 jaar als volwassenen worden aangeklaagd voor ernstige misdrijven, zoals moord.

De tante van de jongen, Rhonda Reid, zegt intussen dat hij zich wanneer ze hem bezoekt, bijna niets van de feiten kan herinneren.

“Als hij belt, zegt hij gewoon: Zorg ervoor dat al mijn tablets en laptops en alles van mij goed verpakt zijn voor wanneer ik weer thuis kom.”

Ondertussen zei de grootmoeder van de jongen, Lueritha Mann, dat het haar nog niet gelukt is om met haar kleinzoon te praten. “Hij nam iets heel kostbaars van me af”, zegt ze.

“Ik kan niet geloven dat hij het heeft gedaan”, zegt de grootmoeder, eraan toevoegend, “hij moet boeten voor wat hij heeft gedaan.”

De zaak wordt in september ingeleid. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert hij tot 60 jaar gevangenisstraf. In afwachting zit hij in een gesloten jeugdinstelling.