Parket start onderzoek nadat bewoner van woonzorgcentrum overlijdt en drie anderen onwel worden

Het Limburgse parket start een gerechtelijk onderzoek in woonzorgcentrum Corsala in Beringen naar aanleiding van een overlijden van een bewoner. Drie anderen werden onwel. “We doen dit uit voorzorg, maar er is absoluut geen reden tot paniek”, zegt woordvoerster Katrien Truyen.

“Een bewoner die overlijdt en drie bewoners die onwel worden, dat zijn er veel op korte tijd”, zo verduidelijkt de parketwoordvoerster. “Aangezien de arts die de dood vaststelde niet helemaal zeker is of het een natuurlijk overlijden betreft, wordt het zekere voor het onzekere genomen.”

De politie kwam samen met een wetsdokter ter plaatse. “Maandag zal ook nog een autopsie op het lichaam plaatsvinden om de doodsoorzaak te achterhalen. Pas dan kunnen we ons uitspreken over of er al dan niet kwaad opzet in het spel is.”

Drie andere bewoners in het woonzorgcentrum werden onwel. Hun gezondheidstoestand wordt van nabij opgevolgd.

Met het gerechtelijk onderzoek worden momenteel alle mogelijke pistes bewandeld om te zien wat er aan de hand is, zegt het parket.

Er zijn een lijkschouwing en toxicologisch onderzoek bevolen om de omstandigheden van de feiten te achterhalen.

“Het is zeker niet omdat er verdachten in het vizier zijn of dat er kwaad opzet mee gemoeid zou zijn. Omwille van juridisch-technische redenen is er dus een onderzoeksrechter gevorderd”, verduidelijkt persmagistraat Katrien Truyen.