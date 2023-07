Vrienden vormen kleurrijke erehaag voor Nikola (26), de jonge Mechelaar die stierf op Tomorrowland

In de aula van de stedelijke begraafplaats kwamen familie en vrienden zaterdagmiddag samen om hun laatste eer te betuigen aan Nikola Stankovski, een jonge Mechelaar met Servische roots. Ze woonden een traditionele Servisch-Orthodoxe plechtigheid bij. Onder hen ook opvallend veel jonge mensen die hun emoties de vrije loop lieten en het duidelijk erg moeilijk hadden.

Toen na de plechtigheid de kist van de overleden jongeman werd buiten gedragen, klonk er Servische muziek. Voor de aula stonden ook paarden en een koets klaar om Nikola naar zijn laatste rustplaats te rijden. In de Ziekebeemdenstraat hadden vrienden ondertussen een erehaag gevormd voor hun overleden makker. Daarbij hebben ze bengaals vuur ontstoken en rookpotten hulden de omgeving in de Servische kleuren blauw en rood. Net zoals de ballonnen die ze hebben opgelaten. (lees verder onder de foto)

Paard en koets reden Nikola naar zijn laatste rustplaats. — © Sven Van Haezendonck

Nikola Stankovski trok vorige week donderdag samen met zijn verloofde naar Tomorrowland. Ze gingen er samen werken als vrijwilliger. Vrijdagmorgen voelde de twintiger zich niet lekker en ’s avonds laat trof zijn vriendin haar geliefde levenloos aan. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Het gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak van de twintiger loopt nog. Het is nog altijd niet duidelijk hoe Nikola om het leven is gekomen. In de loop van de week heeft een wetsdokter een autopsie uitgevoerd. Op de resultaten van dat onderzoek is het nog wachten. Nikola Stankovski was in de fleur van zijn leven. Hij runde een bouwbedrijf, hij had trouwplannen en hij had een plusdochter.