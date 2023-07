Russische kinderen moeten in rechtbank getuigen tegen mama die kritiek gaf op oorlog

Dat Russen onder de knoet worden gehouden door het regime is al langer bekend. Maar nu, tijdens de oorlog, is dat nog verergerd. Twee jonge kinderen werden in de rechtbank zelfs opgeroepen tegen hun eigen mama omdat ze kritiek had op de oorlog en het Russische leger.

Een 9-jarig meisje en haar 10-jarige broer zijn opgeroepen als getuigen in een strafzaak tegen hun moeder nadat ze werd beschuldigd van het herhaaldelijk “in diskrediet brengen” van het Russische leger.

Lidia Prudovskaya en haar twee kinderen zijn vrijdag door rechercheurs in de Noord-Russische regio Arkhangelsk opgeroepen.

Prudovskaya kreeg eerder te maken met administratieve aanklachten wegens soortgelijke beschuldigingen nadat ze in september 2022 anti-oorlogsberichten had gedeeld op het Russische socialemediaplatform VKontakte.

De zaak verliep achter gesloten deuren en het is niet geweten wat de kinderen uiteindelijk hebben verklaard. De uitspraak moet nog volgen.

Het in diskrediet brengen van het Russische leger is een strafbaar feit volgens een wet die is aangenomen nadat Rusland in februari 2022 troepen naar Oekraïne had gestuurd. De wet wordt regelmatig gebruikt tegen Kremlin-critici.

In april dienden de Russische autoriteiten een petitie in om de ouderlijke rechten in te perken van een alleenstaande vader die veroordeeld was wegens het in diskrediet brengen van het leger na een anti-oorlogstekening die zijn dochter op school had gemaakt.

Alexei Moskaleva (54) werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens opmerkingen op sociale media waarin hij kritiek had geuit op de oorlog van Moskou in Oekraïne, terwijl zijn dochter Maria in een weeshuis werd geplaatst.

