Presentatrice en zangeres Bea Van der Maat (62) overleden

De collega’s van Het Laatste Nieuws melden het nieuws op hun website. Bea Van der Maat, geboren in Gent, werd onder meer bekend als presentatrice van ‘Tien om te zien’. Samen met Willy Sommers presenteerde ze het VTM-muziekprogramma van 1989 tot 1996. Het was op dat moment een van de meest bekeken programma’s op de commerciële zender. Toen ze er later op terugblikte, herinnerde ze zich vooral de grote mensenzee op de dijk van Blankenberge, waar het programma in de zomer werd opgenomen. En het grote aantal internationale artiesten met wie ze toen kennis maakte.

Zelfs was ze toen al bekend als zangeres van Chow Chow en vooral van Won Ton Ton.

“In 1982 deden we een eerste keer mee aan Humo’s Rock Rally. Toen kregen we goeie beoordelingen, maar we raakten niet in de finale. Bij onze tweede deelname in 1984 lukte dat wel.”

Maar het grote succes kwam er met ‘I Lie and I Cheat’. Dat nummer van Won Ton Ton stond wekenlang bovenaan in de hitlijsten. En het heeft niet veel gescheeld of het had kunnen doorbreken in de VS. Maar toen bleek ze zwanger van haar eerste kind en werd alles afgeblazen.

Nadien zong ze als gastzangeres bij de LSP-band en vanaf 2005 bij The Belpop Bastards met onder meer Kloot Per W.

Maar Van der Maat, met haar aanstekelijke lach en wild kapsel, kon veel meer dan zingen en presenteren.

Als de bevallige Sarah speelde ze aan de zijde van Urbanus mee in “Koko flanel”, één van de meest succesvolle Vlaamse films ooit. En met Jacques Vermeire speelde ze in de komedie ‘Max’ (1994).

Na Tien om te zien’, dat ze drie jaar deed, presenteerde ze nadien ook nog ‘Dag Coco’ en het spelletjesprogramma‘Studio Gaga’ (VTM) en ‘Rare streken’ (Canvas).

Begin 2000 gooide ze het over een andere boeg, zegde ze de showbizz vaarwel en ging ze lesgeven in Keerbergen. Ze gaf er Engels in het middelbaar onderwijs en verdween uit de aandacht.

Dat ze ziek was, was weinig geweten.

Bea Van der Maat laat een man, muzikant Jan Biesemans, en twee kinderen na.

