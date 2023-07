FC Barcelona klopt Real Madrid met duidelijke cijfers in eerste Clasico van het jaar, waar potjes overkoken na drieste tackle De Jong

Tijdens hun Amerikaanse tour heeft FC Barcelona de maat genomen van hun grote rivaal Real Madrid in de eerste El Clasico van het nieuwe voetbaljaar. Het werd 3-0, maar het moment van de wedstrijd was toch ze zeer gevaarlijke tackle van Frenkie De Jong waarna de poppen aan het dansen gingen.

Beide coaches, Xavi aan de kant van FC Barcelona en de ervaren Carlo Ancelotti bij Real Madrid, wilden hun niveau duidelijk eens testen en tegelijk het Amerikaanse publiek stevig verwennen, want ze stuurden hun beste elftallen het veld op voor deze vriendschappelijke wedstrijd.

Hoewel de einduitslag anders doet vermoeden, hielden beide ploegen mekaar in Dallas relatief in evenwicht. Het zat de Madrilenen ook niet mee. Real trof maar liefst vijf keer het doelhout, zo wordt winnen moeilijk natuurlijk.

Courtois drie keer geklopt

Het was al snel raak voor Barça. Na een ingestudeerde vrije trap kreeg Ousmane Dembélé de bal terug van Pedri, waarna de Fransman doelman Thibaut Courtois een eerste keer klopte verrassen. Real kreeg niet veel later dé kans op de gelijkmaker, maar Vinicius knalde een strafschop tegen de lat.

© USA TODAY Sports via Reuters Con

Vlak voor rust trapte Vinicius opnieuw tegen de lat, Bellingham in de rebound tegen de paal. Het zat niet mee voor Real Madrid. Blaugranaspeler Fermín López zorgde na rust dan voor de 2-0, en even later raakte Vinicius nog maar eens de lat. Drie keer was deze keer geen scheepsrecht. Dat was het wel voor Barcelona in de blessuretijd toen Ferran Torres er nog 3-0 van maakte.

Een mooie pot voetbal, weliswaar opgeschrikt met een opstootje in de eerste helft na een drieste tackle van Frenkie De Jong, die verder een zeer sterke wedstrijd speelde. De poppen gingen even aan het dansen en beide ploegen vergaten even dat het om een vriendenmatch ging, maar nadien keerde de rust snel weer terug. Bekijk hieronder de beelden:

