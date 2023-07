Raak maar eens uit deze parkeerplaats: fluitje van een cent voor deze chauffeur

Als het cliché al zou kloppen dat vrouwen niet kunnen parkeren, dan bewijst deze vrouw in Washington DC dat ze in ieder geval uitstekend een parkeerplek kunnen verlaten. In geen tijd manoeuvreert ze haar wagen uit een schier onmogelijke positie, met voor en achter haar slechts enkele centimeters ruimte.

Niet veel automobilisten zijn fan van parallel parkeren. Maar helemaal benard wordt het als je terugkeert naar je zijdelings geparkeerde wagen en moet vaststellen dat die compleet ingesloten staat door een voor en achterligger.

Het overkwam deze vrouw in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC (we vermoeden tenminste niet dat de voor- en achterligger er al stonden toen ze haar eigen wagen parkeerde), maar het lijkt haar niet te deren. De blondine stapt in en in geen tijd bevrijdt ze zichzelf en haar auto uit een onmogelijke positie. De beelden van het gebeuren, die toevallig werden vastgelegd vanuit een kantoorgebouw, gaan momenteel viraal op internet.

De “legendarische” automobiliste oogst niets dan lof in de commentaren op de video. “Ik sta versteld hoe snel ze eruit is geraakt”, reageert iemand. “Dit zijn de manoeuvres van een ninja met zwarte gordel”, schrijft iemand anders. Wij zouden graag de bumpers van de voor- en achterligger willen controleren op krasjes.