Vandalen aan het werk in stadspark: zitbanken vernield en in de Demer gegooid

Dit weekend hebben vandalen verschillende zitbanken vernield in het park Haffmans in Bilzen. Eén bank werd zelfs in de Demer gegooid. “Via onze beveiligingscamera’s en samen met de politie zullen we de vandalen identificeren”, klinkt het bij de stad. “We zullen streng optreden.”

© Tom Palmaers

De zitbanken in het Bilzerse stadspark Haffmans zijn tijdens de voorbije weekendnachten het mikpunt geworden van enkele vandalen. “De stevige houten met staal afgewerkte banken zitten met dikke schroeven verankerd. De schroeven van twee banken zijn losgedraaid”, legt burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen) uit. Vier van de acht zitbanken moesten eraan geloven.

© Tom Palmaers

“Enkele banken zijn in het water van de Demer geworpen. Ook een vuilnisbak moest eraan geloven. In de ochtend hebben parkbezoekers de vernielingen opgemerkt.” Andere banken werden omvergegooid of op hun kant gezet.

De Engelse landschapstuin uit de 19de eeuw is een geliefd park in de Demerstad. In Bilzen wordt dan ook met verachting gereageerd op deze vernielzucht. “Het moeten leeghoofdige vandalen zijn die dit soort van ravage aanrichten”, vertelt een bewoner op de Parklaan. “Dit zijn geen grapjes meer. Ik hoop dat de politie grove criminaliteit als deze hard gaat aanpakken.”

De stadsdiensten takelden de zware zitbank zaterdag uit het water van de Demer. — © RR

Bestraft

Burgemeester Steegen laat er geen twijfel over bestaan: vandalisme wordt niet getolereerd in Bilzen. “De politie heeft de opdracht gekregen om de camerabeelden van onze beveiligingscamera’s in de buurt van het park meteen te bekijken”, zegt Steegen. “Als de daders geïdentificeerd worden, zullen ze bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete).”

© Tom Palmaers

Of de stad maatregelen zal treffen om wantoestanden als deze een halt toe te roepen? “We overwegen om camera’s te plaatsen aan de ingang van het park”, zegt Steegen. “Ook het inzetten van een mobiele camera, eventueel ook op andere plaatsen, is een mogelijkheid die wordt afgetoetst om overlast in beeld te brengen.” De stadsdiensten takelden zaterdagmiddag de zitbank uit het water van de stroom die langs het park loopt. Maandag worden de banken hersteld en weer vastgeschroefd. (joge)