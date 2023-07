Touring ontving in juli kwart meer oproepen voor reisbijstand

Het aantal oproepen voor medische en technische bijstand vanuit het buitenland naar Touring is met een kwart gestegen ten opzichte van juli vorig jaar. Dat meldt de pechverhelper zondag. Ook het aantal interventies nam toe.

In de maand juli verwerkte Touring 26.055 oproepen, een stijging met 26 procent ten opzichte van het jaar voordien. Veel oproepen hadden te maken met de bosbranden in Zuid-Europa en de hagelbuien in Italië.

Ook het aantal interventies nam toe, met 6 procent tot 6.285. Het gaat dan om 5.065 technische dossiers en 1.220 dossiers van medische aard. De toename aan interventies is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de aanhoudende hitte.

De mobiliteitsorganisatie repatrieerde in totaal 555 personen, tegenover 718 een jaar eerder.

In eigen land verwerkte Touring 51.614 oproepen, wat erop wijst dat ook heel wat mensen hun vakantie in eigen land hebben doorgebracht.