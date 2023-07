President Poetin belooft Russische marine dertig nieuwe oorlogsschepen

“Rusland implementeert vandaag de taken van het nationale marinebeleid en breidt de macht van de vloot resoluut uit”, aldus Poetin.

Ook de ministerie van Defensie Sergej Sjojgoe en gasten van de Afrikaans-Russische top waren aanwezig. Op de top had Poetin hen daartoe uitgenodigd. Russische media berichtten dat de presidenten van Mali, Burkina Faso, Eritrea en Congo aanwezig waren.

De Russische staatstelevisie toonde de parade met 33 oorlogsbodems, waaronder vier onderzeeërs. Ongeveer 3.000 soldaten namen eraan deel. Er bestond een schrik voor aanvallen op het evenement, daarom werden erg scherpe veiligheidsmaatregelen genomen.

Het Kremlin zei dat Poetin op de hoogte werd gehouden van de meest recente drone-aanval op Moskou. De parades in Sint-Petersburg en op andere plaatsen gingen door zonder verstoringen, ondanks de gespannen situatie.

In zijn toespraak verwees de president ook naar de Baltische en Zwarte Zee-vloten, net als andere marine-eenheden, die “dapper” hun opdracht uitvoeren. De Zwarte Zee-vloot is ingezet in de oorlog tegen Oekraïne en vuurt vanop de schepen raketten af op het buurland. De vloot incasseerde ook al zware verliezen. Over de oorlog zelf sprak Poetin weliswaar niet.