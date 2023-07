Minstens veertig doden bij bomexplosie in Pakistan

Bij een bomexplosie in het noordwesten van Pakistan zijn zondag zeker veertig mensen om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Meer dan vijftig mensen zijn gewond geraakt.

De ontploffing vond plaats in een zaal, waar een bijeenkomst van de radicaalislamistische partij Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F) werd georganiseerd. Honderden mensen woonden het evenement bij. “Een hoge partijfunctionaris zou het woord nemen, maar voordat hij aankwam ontplofte een bom”, zegt politie-inspecteur Akhtar Hayat Gandapur.

Er wordt gevreesd dat het dodental nog verder zal toenemen. Veel gewonden verkeren in kritieke toestand, zegt Bilal Faizi van de Pakistaanse hulpdiensten.

Beelden op de Pakistaanse televisie laten zien dat er grote verwoesting werd aangericht. Lichamen liggen op de grond, terwijl bebloede slachtoffers door de hulpdiensten in veiligheid worden gebracht. Er worden helikopters ingezet om gewonden naar ziekenhuizen in de buurt te brengen.

De explosie vond plaats in de stad Khar, in de provincie Khyber-Pakhtunkhwa. Die regio stond vroeger bekend als een bastion van de Pakistaanse taliban.

In Pakistan vinden regelmatig zware aanslagen plaats, onder meer in het kader van een conflict tussen de Pakistaanse taliban en de regering in Islamabad. Recente pogingen tot een staakt-het-vuren draaiden op niets uit. En ook terreurgroep Islamitische Staat voert regelmatig aanslagen uit tegen burgers en militairen.