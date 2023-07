Vrienden zetten steunactie op voor Antwerpenaar Geoffrey die op Gentse Feesten in coma belandde: “Willen dat hij beseft dat hij geliefd is”

De 35-jarige Antwerpenaar Geoffrey Ibens die op de Gentse Feesten na een duw van een onbekende man slecht ten val kwam, ligt nog steeds in coma. Vrienden hebben ondertussen een steunactie opgezet voor de zaakvoerder van lunchzaak Mint.

Het incident waarbij Geoffrey Ibens gewond raakte dateert van donderdag 20 juli. Tijdens de Gentse Feesten kreeg de Antwerpenaar een duw van een onbekende man. Hij kwam slecht ten val en belandde in een coma. De man die de duw gaf was vergezeld van een vrouw, het koppel verdween na het incident, ze worden opgespoord.

Tien dagen na de feiten ligt Ibens, zaakvoerder van lunchzaak Mint in het centrum van Antwerpen, nog steeds in coma. Zijn vrienden hebben ondertussen een steunactie opgestart onder de noemer ‘United for Gigi’, ze willen Geoffrey daarmee financieel en mentaal ondersteunen.

“Wij, als echte en trouwe vrienden van Geoffrey, aka Gigi, willen er voor hem zijn in dit moment van zijn leven”, staat bij de actie te lezen. “Als hij wakker wordt, willen we dat hij beseft dat hij geliefd is en niet alleen kan rekenen op zijn familie, maar ook op een trouwe vriendengroep.”

De vrienden houden er rekening mee dat Ibens een tijd niet zal kunnen werken in zijn zaak en dat er nog heel wat kosten zullen volgen, onder meer voor de medische zorgen en de gerechtelijke procedure. “Met deze crowdfunding kunnen we hem alvast deels ontlasten van de financiële stress die zal opduiken zodra hij gaat ontwaken.”