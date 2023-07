Pech voor Julien Duranville: Dortmund moet jonge winger weer weken missen

De pech blijft Julien Duranville achtervolgen. De 17-jarige dribbelaar was met Borussia Dortmund op tournee in de VS en scoorde fraai in de 6-0 zege tegen San Diego Loyal, maar de Belg moest ook vroegtijdig naar de kant met een blessure.

Nader onderzoek wees nu uit dat het om een spierscheur gaat en dat Duranville opnieuw enkele weken out is. Vervelend, want nadat Dortmund de winger in januari voor 8,5 miljoen overnam van Anderlecht was hij ook al maanden out met een hamstringletsel. Daarna debuteerde hij in de slotmatch tegen Mainz 04 waarin Borussia de titel verloor, maar Duranville zijn klasse liet bewonderen. Nu is het dus weer even over en out. Als bondscoach Domenico Tedesco eraan zou gedacht hebben om Duranville op te roepen voor de Duivels in september, kan hij dat ook vergeten. (jug)