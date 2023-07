Nog geen 30 procent van beloofde nieuwe bossen aangeplant: kan Zuhal Demir (N-VA) doelstelling voor 2024 nog wel halen?

3.759.158 bomen heeft Vlaanderen aangeplant sinds 2019, volgens de laatste cijfers van de Bosteller. Die zijn goed voor 1.137 hectare nieuw bos. Maar dat is nog geen 30 procent van de 4.000 hectare die minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beloofd had aan het begin van deze legislatuur, klaagt oppositiepartij Groen aan.

Demir had zelf ook liever meer hectare op de Bosteller zien staan. “Maar er zijn krachten in Vlaanderen die extra bos tegenwerken. De wijziging van de pachtwet was cruciaal om de doelstelling te halen”, klinkt het bij de minister. “Maar na drie jaar is die nog steeds niet afgerond in de commissie Landbouw.” Die aanpassing moet de opzegtermijnen voor landbouwers inkorten. Zo kunnen eigenaars hun gronden sneller beschikbaar stellen voor bebossing.

Volgens Groen is plaats eigenlijk geen probleem. “Bij de Vlaamse overheid is maar liefst 3.750 hectare aan bebosbare grond beschikbaar. Daarvan werd nog maar 604 aangeplant”, zegt Groen-fractieleider Mieke Schauvliege. Nochtans heeft Vlaanderen 1.250 van de vooropgestelde 4.000 hectare voor haar rekening genomen. “Demir slaagt er alleen in de gronden te bebossen waar ze zelf verantwoordelijk voor is. Haar collega-ministers willen niet meewerken.” Schauvliege verwijst naar percelen van de Vlaamse Waterweg en het Agentschap Wegen en Verkeer, waarvoor minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) bevoegd is. “Laten Demirs collega’s haar nu ook vallen, omdat ze vaak solo handelt in de regering?”, vraagt de Groen-fractieleider zich af.

Kruissnelheid

Ook Lydia Peeters heeft zich geëngageerd om bij te dragen aan de bosdoelstellingen, maakt Demir zich sterk. “En de 1.250 hectare van Vlaanderen, dat lijkt in orde te komen. De lokale besturen, privébedrijven en natuurorganisaties hebben meer moeite om hun doelen te halen.”

Zo blijkt inderdaad bij Natuurpunt, dat 700 hectare bos voor haar rekening neemt. “Bosuitbreiding is een logge machine”, zegt woordvoerder Nathalie Sterckx. “Gronden uitzoeken en aankopen vraagt tijd. En we kunnen alleen maar planten tijdens de wintermaanden. Ook al doen we deze winter nog een actie, ons volledige aandeel gaan we niet halen. Maar nu onze trein eindelijk op kruissnelheid is, zal die niet stoppen in 2024.”

Compensatiebos

4.000 hectare nieuw bos voor het einde van deze legislatuur, is waarschijnlijk niet meer haalbaar. Toch zijn de huidige cijfers helemaal niet slecht, volgens Demir. “Voor het eerst komt er in Vlaanderen netto bos bij. En dat terwijl er tussen 2001 en 2019 alleen maar bos verdween.”

Maar voor alle bomen die de afgelopen jaren gekapt zijn, moet Demir ook compensatiebos aanleggen. Die teller staat voorlopig op 553 hectare. Ondertussen blijft de kettingzaag wel draaien, zegt Mieke Schauvliege. “Vlaanderen is een van de meest bosarme regio’s van Europa. Er verdwijnt jaarlijks ongeveer 200 hectare. Bomen planten is één ding, maar de minister zou de bossen die we hebben ook beter moeten beschermen.”