Hugo Cuypers opnieuw aan het kanon voor de Buffalo’s: “Hadden de match sneller kunnen afmaken”

Dankzij een kopbaldoelpunt van Cuypers en een goal van Orban na een snelle tegenstoot wisten de Buffalo’s een snelle achterstand om te buigen in een overwinning. Zo hadden beide spitsen, Orban lag ook aan de basis van de owngoal van Radovanovic, een belangrijk aandeel in de eerste zege Gentse van het seizoen: “Bepaalde zaken kunnen nog beter maar nu is het vooral zaak om de punten te pakken”, aldus Cuypers.

“Toch weer een doelpuntje meegepikt en de drie punten thuisgehouden, dat was het belangrijkste vandaag”, vatte Hugo Cuypers de Gentse overwinning perfect samen. “We wilden vooral meteen met het koppeloton mee zijn. Bepaalde zaken kunnen zeker en vast nog beter maar nu is het vooral zaak om de punten te pakken zodat we ook niet opnieuw een inhaalbeweging moeten realiseren en op het einde dan net naast de prijzen te pakken.”

Voetballend liep het tegen Kortrijk niet altijd even gestroomlijnd maar daar had de Gentse topschutter van vorig seizoen even lak aan: “Nu hebben we wel de drie punten op zak. Enkel die twee tegendoelpunten vallen te makkelijk. Je merkte bij die 0-1 dat we in het begin van de wedstrijd niet hard genoeg waren en daardoor werden we ook te makkelijk uitgeschakeld. Dat hebben we uiteindelijk gelukkig wel snel rechtgezet, mede ook dankzij onze goals.”

“Na rust waren we wel bij de les en eigenlijk hebben we ook genoeg kansen bij elkaar gevoetbald om er snel ook nog 4-1 van te maken maar dat laten we dan na. In de slotfase werd het dan toch nog even spannend; dat had eigenlijk niet hoeven te gebeuren. Nee, er sloop na die 3-2 geen twijfel in onze groep maar je moet dan gewoon geconcentreerd blijven. Ach, eigenlijk hadden we het gewoon eerder moeten afmaken.”

“We kunnen veel ploegen pijn doen”

In de eerste helft liep Cuypers een hoofdblessure op na een ogenschijnlijk onschuldig luchtduel. De Luikenaar had even verzorging nodig – “Een open wonde moest gelijmd worden maar dat valt wel mee. Nee, ik had zelfs geen pijn” – maar zelfs een indrukwekkend hoofdverband, belette hem niet om de Buffalo’s uiteindelijk met een rake kopbal nog voor rust op voorsprong te brengen.

© BELGA

Uiteindelijk pikte Orban na de pauze ook nog zijn goaltje mee en zo is het Gentse spitsenduo al vroeg in het seizoen aardig op dreef: “Leuk dat het zo vlot loopt”, glimlacht Cuypers die ook op het veld veel spelvreugde uitstraalt. “We kunnen veel ploegen pijn doen en zolang we daar in slagen, zijn we heel gevaarlijk. Bijna kon ik nog een tweede keer scoren maar de keeper pakte de bal goed. Gewoon jammer dat we de match niet sneller kunnen afmaken maar dat heeft niets met die korte voorbereiding te maken. Offensief was het best goed maar soms zit gewoon even niet mee.”