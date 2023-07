Zelenski dreigt na droneaanvallen op Moskou: “De oorlog komt naar Rusland”

De tijd dat de oorlog zich enkel op Oekraïens grondgebied afspeelde, is voorbij. Na de grote aanval met drones, in de nacht van zaterdag op zondag, belooft Zelenski meer van dat. Dat hij ook Moskou niet zal sparen, is intussen bewezen.

“Geleidelijk aan keert de oorlog terug naar het Russische grondgebied, naar zijn symbolische centra en militaire basissen, en dat is een onvermijdelijk, natuurlijk en totaal rechtvaardig proces”, zei Zelenski zondag.

Het aantal droneaanvallen door het Oekraïense leger is de jongste dagen fors toegenomen, maar Kiev eist die zelden op. Dat doet Oekraïne ook nu niet, maar de reactie van Zelenski is veelzeggend.

Voor het Russische ministerie van Defensie is het allemaal wel duidelijk. Dat spreekt onomwonden van Oekraïense aanvallen. Het ministerie zegt dat het zaterdagnacht 25 Oekraïense aanvalsdrones boven de Krim heeft onderschept. De luchtafweer heeft zestien drones neergehaald. De negen andere drones “werden geneutraliseerd door middel van elektronische oorlogsvoering en zijn neergestort in de Zwarte Zee”, klinkt het. Volgens het Kremlin was er geen schade en vielen er ook geen gewonden.

Vernielingen aan een kantoorgebouw in Moskou. — © AFP

Schade was er wel bij een andere, bijna gelijktijdige, aanval op de Russische hoofdstad Moskou. Daar zijn volgens het Kremlin drie gevechtsdrones onderschept. Toch werden de gevels van twee grote kantoorgebouwen in de zakenwijk beschadigd en één bewaker zou volgens het Russische nieuwsagentschap Tass gewond zijn geraakt.

Paniek

De aanval zorgde voor paniek bij de bevolking. Omdat ze de oorlog steeds dichterbij voelen komen en beseffen dat Oekraïne intussen in staat is om overal in Rusland toe te slaan.

En dat zijn ze volgens Zelenski ook van plan. “De Russische agressie is failliet gegaan op het slagveld”, zei hij zondag. “Oekraïne wordt sterker en wint terrein. Maar we moeten ons wel realiseren dat de Russische terroristen, net als vorig jaar, nog altijd onze energiesector en cruciale voorzieningen kunnen aanvallen deze winter.”

President Poetin was zelf niet in Moskou op het ogenblik van de droneaanval daar. Hij verbleef sinds zaterdag in Sint-Petersburg om er de jaarlijkse marineparade bij te wonen. In een toespraak beloofde hij dertig nieuwe oorlogsschepen.