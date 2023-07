IN BEELD. Kevin De Bruyne wordt gespot in Zuid-Koreaanse nachtclub en ‘zorgt met ploegmakker voor gepeperde rekening’

Kevin De Bruyne vertoeft met Manchester City momenteel in Zuid-Korea. Aan spelen kwam de Rode Duivel nog niet toe, maar de bloemetjes buiten zetten lukte wel.

Manchester City verloor zondag met 2-1 van Atlético Madrid in het World Cup Stadium in Seoel na een zwaarbevochten vriendschappelijke wedstrijd. Beide ploegen deden beroep op de traditionele opstelling met uitzondering van De Bruyne, die pas de training hervatte na een blessure in de finale van de Champions League. Onze landgenoot zat wel op de bank.

De Bruyne maakte zaterdag wel indruk op training, met enkele hoogstandjes. Het gevolg van een goed stapje in de wereld? Op sociale media doken namelijk beelden op van onze landgenoot en ploegmakker Kyle Walker in een Zuid-Koreaanse dansclub, in uitgaansbuurt Jong-ro. Samen zouden ze een rekening van 10.000 euro betaald hebben.