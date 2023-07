VIDEO. KV Mechelen niet te spreken over “lichte penalty” voor Club Brugge: “Aan de andere kant was het niet waar geweest”

Club Brugge is het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League begonnen met een halve misstap. Blauw-zwart bleef zondagavond voor eigen publiek steken op een 1-1 gelijkspel tegen KV Mechelen. Met dank aan de VAR.

De thuisploeg moest in de tweede helft vol aan de bak en iets voorbij het uur hadden de Bruggelingen de gelijkmaker beet. Igor Thiago zette een elfmeter om nadat de bal op de stip ging op aangeven van de VAR. Die zag een trektfout op de Braziliaan.

Dader Rob Schoofs was daar na afloop echter niet over te spreken. “Het is een beetje frustrerend”, aldus de KV Mechelen-speler. “We hebben niet veel kansen weggegeven hier op Brugge en dan krijgen ze die penalty. Heel licht, denk ik. Zo gaan er nog veel strafschoppen gefloten worden. Het is een trend en dat is jammer. We hadden bovendien nog genoeg kansen om te winnen.”

“Ik haakte hem niet echt”, ging Schoofs verder over de bewuste fase. “Ik tik hem tegen het been, denk ik, maar het is een heel licht contact. Als ze dit soort zaken altijd gaan fluiten, dan gaan ze veel strafschoppen fluiten. Als het aan de andere kant was geweest, had het waarschijnlijk niet zo geweest. Misschien moet ik ook beter doen in die fase, om dit te vermijden.”

Coach Steven Defour reageerde kort, maar krachtig: “Uiterlijk ben ik rustig, maar binnenin kook het wel. De strafschop is sowieso het kantelpunt van de partij.”