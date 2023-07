Gemengde gevoelens bij Tomorrowland-organisatie na succeseditie maar ook twee overlijdens

De twee weekends samen leverden 400.000 bezoekers op, die zich weinig leken aan te trekken van het wisselvallige weer.

Het festival loopt zondagavond naar zijn einde, met onder meer nog een show van top-dj Martin Garrix, maar voor de organisatie is het werk daarmee lang niet afgerond. “We beginnen vanavond nog met de afbraak en opkuis, zodat we De Schorre zo snel mogelijk weer proper en toegankelijk kunnen krijgen voor de gewone bezoeker”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

“Maandagochtend is er ook nog de uittocht van 38.000 mensen op de camping. Maar we kunnen stellen dat tot nu toe alles vlekkeloos is verlopen wat we zelf in de hand hadden. Jammer genoeg zijn we dus wel geconfronteerd met twee overlijdens.”

De doodsoorzaak van de twee op het festival overleden personen moet nog worden vastgesteld, maar het parket vermoedt alvast bij de medewerker dat het om een drugsgerelateerd incident gaat. De politie voert elk jaar heel wat controles op drugsbezit en -handel uit op en rond Tomorrowland, en ook de organisatie zegt er alles aan te doen om bezoekers te sensibiliseren over wat mag en niet mag, en om hulp te zoeken als er iets misloopt.

Vooral het eerste festivalweekend zorgde tot opvallend ver voor klachten bij de politie over geluidsoverlast, vermoedelijk onder meer vanwege de windrichting toen. “Eigenlijk zijn er tijdens beide weekends erg weinig klachten binnengekomen bij ons buurthuis”, zegt Wilmsen echter. “Diegene die er waren, kwamen inderdaad uit bijvoorbeeld Kontich en de stad Antwerpen. Maar over het algemeen is er veel wederzijds begrip tussen ons en de omgeving.”