Man rijdt parkeergarage uit zonder te betalen en dat breekt hem zuur op

‘Treintje rijden’ of bumper-aan-bumper met je voorganger een parkeergarage buitenrijden om niet te moeten betalen. Het kan je duur komen te staan, zo heeft een Nederlander ondervonden. Tot een jaar of vijf geleden gebeurde het vaak, horen we bij parkeerbedrijven, maar intussen namen ze maatregelen.

Een man uit het Nederlandse Amersfoort parkeerde vorige maand zijn auto in de parking van Q-Park op het Sint-Jorisplein. Toen hij later weer vertrok reed hij zo dicht tegen zijn voorligger dat hij mee naar buiten kon glippen door de openstaande slagboom. Hij dacht 15 euro te hebben uitgespaard. Maar dat viel dik tegen. Uiteindelijk moet hij nu in totaal bijna 800 euro betalen.

De uitbater van de parkeergarage kon hem traceren via de camera’s die aan de in- en uitgang van de parkeergarages hangen. Hij kreeg nog de kans om te betalen, maar ging er niet op in. Dus sleepten ze hem voor de rechter. En die veegde alle argumenten van de bestuurder van tafel.

Hij probeerde de rechter aanvankelijk nog te overtuigen dat hij wel degelijk had geprobeerd om te betalen. Maar het was niet gelukt.

Daarna had hij via een intercom aan de uitgang meerdere keren geprobeerd om contact te krijgen met de centrale, zo verdedigde hij zich, maar er kwam geen reactie. Dus reed hij samen met zijn voorganger mee naar buiten.

Helaas voor hem was zijn nummerplaat perfect leesbaar op de veiligheidscamera’s.

In plaats van zijn ticket te betalen kreeg hij een gepeperde fractuur van net geen 800 euro. Want naast een boete moest hij ook de proceskosten betalen.

Camera’s en dubbele slagbomen

Ook bij ons worden parkeerbedrijven nog af en toe geconfronteerd met ‘treintjesrijders’. Maar veel minder dan vroeger. Q-Park sprak goed vijf jaar geleden nog van tot 1.000 gevallen per jaar. En ook andere parkeerbedrijven liepen er veel centen door mis.

Maar intussen is er overal veel geïnvesteerd in aanpassingen tegen ‘zwartparkeren’ zoals dubbele slagbomen of bochten en drempels die moeten vermijden dat je plankgas kan geven om nog snel met je voorganger door de openstaande slagboom te kunnen glippen. Ook zijn de meeste parkeergarages nu uitgerust met camera’s, zodat valsspelers snel op te sporen zijn.