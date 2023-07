Denemarken wil manifestaties beperken waarin koran beledigd wordt

De Deense regering wil eventuele nieuwe manifestaties beperken waarin andere culturen, landen of religies worden beledigd, bijvoorbeeld door de verbranding of ontheiliging van de koran. Dat heeft ze zondag gemeld.

De regering wil de mogelijkheid “exploreren” om tussen te komen in situaties “waar bijvoorbeeld andere landen, culturen en religies worden beledigd, en die negatieve gevolgen kunnen hebben voor Denemarken, met name op vlak van de veiligheid”, schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. Vooral extremisten nemen deel aan dergelijke manifestaties die verdeeldheid zaaien, klinkt het ook.

Een eventuele beperking moet wel de vrijheid van meningsuiting respecteren, die in de grondwet staat en een van de belangrijkste waarden is van Denemarken, aldus het ministerie.

De afgelopen weken vonden in Zweden en Denemarken verschillende manifestaties plaats waarbij een koran verbrand werd of op een andere manier ontheiligd, wat leidde tot diplomatieke spanningen tussen beide landen en het Midden-Oosten. De Deense en Zweedse gezanten zijn in verschillende landen op het matje geroepen. In Irak en Pakistan kwamen ook duizenden mensen op straat uit protest tegen koranverbrandingen.

Zweden

Buitenlandse Zaken meldt nog dat de manifestaties “zo’n niveau bereikt hebben dat Denemarken in veel regio’s beschouwd wordt als land dat het beledigen en denigreren van culturen, religies en tradities van andere landen faciliteert”.

De Zweedse premier Ulf Kristersson meldde zondag dat hij in nauw contact is met zijn Deense collega Mette Frederiksen en dat een gelijkaardig proces aan de gang is in Zweden. Stockholm verhoogde ook de waakzaamheid voor terrorisme na verschillende incidenten met korans.

Eerder op de dag riep de Turkse buitenlandminister Hakan Fidan zijn Zweedse collega Tobias Billström telefonisch op concrete maatregelen te nemen tegen daden die getuigen van islamofobie. Hij zei onder meer dat dergelijke “verachtelijke acties” onder het mom van vrije meningsuiting niet acceptabel zijn.