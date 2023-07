Opvallend pleidooi van Sciensano na tweede dodelijk slachtoffer op Tomorrowland: “Als ze dan toch drugs willen nemen, zorg dan dat het veilig kan”

Dancefestivals en drugs gaan vaak hand in hand, omdat het de ervaring versterkt. — © Maarten De Bouw

Nadat tijdens het eerste weekend van Tomorrowland een crewlid overleed, stierf vrijdagnacht opnieuw een 35-jarige Thaise man op het festivalterrein. De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar een link met harddrugs wordt niet uitgesloten. Nochtans is er volgens Sciensano een manier om het probleem aan te pakken. “Maar feit is wel dat er middelen voor nodig zijn.”