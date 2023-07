Drie doden en meerdere gewonden bij ongeval op snelweg in Noord-Frankrijk

Bij een ongeluk met drie voertuigen op de snelweg tussen Arras en Lens in het Franse departement Pas-de-Calais zijn zondag drie doden en meerdere gewonden gevallen. Vijf mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond rond 18 uur plaats op de A26 richting Calais ter hoogte van Thélus, in een zone waar wegenwerken plaatsvonden, aldus de prefectuur van Pas-de-Calais. Er waren twee wagens en een Britse minibus met negen plaatsen bij betrokken.

Er zijn in totaal zeventien slachtoffers, onder wie zeven Britten en acht minderjarigen. Drie van hen zijn overleden, vijf personen zijn in kritieke toestand. Twee van hen zijn per helikopter overgebracht naar de ziekenhuizen van Rijsel en Arras.

De weg is afgesloten en zal ten vroegste om 1 uur opnieuw opengaan.

De oorzaak van het zware ongeval wordt nog onderzocht.