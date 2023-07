Prinses Elisabeth en prins Gabriël, elk met andere achternaam op uniform, ronden militair zomerkamp succesvol af

Op de foto’s die verspreid zijn op de sociale media van het Paleis is te zien hoe Elisabeth de leiding neemt over een peloton van een dertigtal soldaten. Het is één van de oefeningen die kadert in haar opleiding tot officier. In het najaar zal ze daarvoor haar eed afleggen. De kroonprinses leerde op het kamp ook hoe ze complexere wapens als granaten en antitankwapens moet hanteren. Tijdens het tweede deel van het kamp bezocht Elisabeth samen met haar jaargenoten enkele militaire begraafplaatsen in de Westhoek.

Voor haar jongere broer Gabriël was het pas zijn eerste kamp met de Koninklijke Militaire School. Hij nam deel aan hindernissenparcours, camouflagelessen, schietoefeningen en allerlei sportactiviteiten.

Opvallend: hoewel Gabriël en Elisabeth broer en zus zijn, kregen ze tijdens het kamp toch een ander naamplaatje opgespeld. Bij Gabriël stond er ‘Van Saksen Coburg’ op zijn borst, de officiële achternaam van de koninklijke familie, terwijl bij Elisabeth ‘van België’ te lezen viel. Dat is haar voorrecht als rechtstreekse erfgename van de troon.

