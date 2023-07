Dante Vanzeir is de grote held in New York: Belg schiet ploeg met twee goals (waarvan de beslissende in blessuretijd) naar volgende ronde van de Leagues Cup

In de Verenigde Staten heeft Dante Vanzeir zich afgelopen nacht gekroond tot dé grote held. In het Leagues Cup-duel tegen het Mexicaanse Atlético San Luis loodste onze landgenoot zijn Amerikaanse ploeg New York Red Bulls met twee goals naar een 2-1 zege en de volgende ronde.

In zijn tweede partij in de Leagues Cup - een tornooi tussen clubs uit de Amerikaanse en Mexicaanse competities - opende Dante Vanzeir zondagnacht iets voor het uur de score. Op hoekschop dook Vanzeir slim op aan de eerste paal en knikte hij het leer in de korte hoek binnen. Onhoudbaar voor de Mexicaanse doelman.

Na zijn eerste treffer liet Vanzeir trouwens zijn ondershirt zien met daarop de tekst “Stokes Strong”. Daarmee wilde Vanzeir een duwtje in de rug geven aan zijn 15-jarige ploegmaat Aidan Stokes, wiens zus onlangs de diagnose van leukemie kreeg. Achteraf legde Vanzeir dat voor de camera’s nog eens uit.

Een klein kwartier na de openingstreffer van Vanzeir brachten de Mexicanen de bordjes alweer in evenwicht. Jhon Murillo zette de 1-1 op het bord. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel en strafschoppen, maar dan moest het spektakel echter nog losbarsten.

In minuut 91 kregen de Mexicanen een strafschop. Centrale verdediger Unai Bilbao zette zich achter de bal, maar trapte vrij zwak waardoor doelman Carlos Miguel de elfmeter kon stoppen.

De herhaling van die redding was nog niet voorbij, of Dante Vanzeir snelde er op de linkerkant al vandoor. Onze landgenoot faalde oog in oog met de Mexicaanse doelman niet en zette de 2-1 eindstand op het bord. Zo kroonde de Belgische spits zich tot matchwinnaar en mogen de New York Red Bulls zich opmaken voor de volgende ronde van het tornooi.