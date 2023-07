De stunt te veel: Franse influencer (30) sterft na val van 68ste verdieping van gebouw

Remi Lucidi, een 30-jarige Fransman die op sociale media bekendstond voor zijn kunstjes op grote hoogtes, is omgekomen door een val van de 68ste verdieping van een gebouw. De influencer was een stunt aan het uitvoeren op de Tregunter Toren in Hongkong toen hij plots naar beneden viel.

Lucidi, die online bekendstaat als Remi Enigma, was niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden postte hij al video’s van zichzelf op de top van heel wat bekende bouwwerken als de Big Ben in Londen en de 25 aprilbrug in Lissabon. Hoewel hij zijn stunts steevast onbeveiligd uitvoerde, kwam hij er tot nu toe zonder kleerscheuren vanaf.

Maar een nieuwe stunt heeft de waaghals nu dus toch zijn leven gekost. Volgens enkele afgevaardigden van de Hongkongse autoriteiten arriveerde Lucidi om 18 uur bij de Tregunter Toren. Hij vertelde aan de beveiliging dat hij een vriend zou bezoeken op de veertigste verdieping. Toen een bewakingsagent erachter kwam dat de vermeende vriend nog nooit van Lucidi had gehoord, wilde hij hem arresteren. Maar de stuntman had ondertussen al de lift naar boven genomen.

Roep om hulp

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de Fransman op de 49ste verdieping aankwam met de lift en van daaruit de trap naar de top van het gebouw nam. Toen de achtervolgende bewakingsagenten boven aankwamen, was hij nergens meer te bespeuren. Naar verluidt zou een dienstmeisje Lucidi nog hebben gespot toen hij van buitenaf op een raam van het penthouse tikte. Ze verwittigde meteen de politie.

De autoriteiten vermoeden dat hij vast was komen te zitten buiten en dat de tik op het raam gold als een roep om hulp. Maar de gevraagde hulp kwam uiteindelijk te laat. Lucidi zou van de toren zijn gevallen vooraleer hulpdiensten hem konden bereiken.

Fans op sociale media reageren erg emotioneel op het tragische nieuws.

