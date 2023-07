Eerste peiling is duidelijk: Trump is gedoodverfde favoriet voor Republikeinse nominatie

Als we de eerste peiling van de New York Times mogen geloven, zal Donald Trump maar weinig tegenstand kennen tijdens de Republikeinse voorverkiezingen. De voormalige president haalt maar liefst 54% van de stemmen, terwijl zijn gedoodverfde concurrent Ron DeSantis blijft steken op 17%.

Hoe indicatief deze percentages zijn voor de effectieve voorverkiezingen is nog niet duidelijk, maar de eerste nationale peiling van de New York Times geeft wel een duidelijke trend weer. Met 37 procentpunten voorsprong op zijn naaste belager is Trump dé grote favoriet om de Republikeinse presidentskandidaat te worden.

In bijna elke regio en demografische groep had Trump de bovenhand op zijn concurrenten. Man of vrouw, jong of oud, gematigd of conservatief, hoog- of laaggeschoold… Nergens leek DeSantis of eender welke andere kandidaat Trump iets in de weg leggen. Buiten DeSantis (17%) haalde geen enkele kandidaat zelfs meer dan 3%, ook voormalig vicepresident Mike Pence niet.

Ron DeSantis werd aanzien als grote concurrent, maar hij heeft nog heel wat werk voor de boeg. — © REUTERS

Het resultaat van de peiling is toch enigszins verrassend te noemen, omdat Trump de laatste maanden vooral negatief in het nieuws kwam. Hij werd onder meer aangeklaagd in twee verschillende rechtszaken. En dat terwijl er van zijn jongere concurrent Ron DeSantis veel verwacht werd: experten noemden hem “verkiesbaarder” dan Trump en schatten dat hij “doortastender” zou regeren. Maar nu blijkt dus dat het imago van Trump voorlopig weinig tot geen schade heeft ondervonden en dat DeSantis nog veel werk voor de boeg heeft als hij zijn oudere collega nog het vuur aan de schenen wil leggen.

Over een klein half jaar volgt de eerste voorverkiezingen. De uiteindelijke president zal gekozen worden op 5 november 2024.