Matisse Samoise wil met AA Gent zo hoog mogelijk eindigen: “Ik mik hoger dan die vijfde plaats”

Na een onnodig spannende slotfase klonk Matisse Samoise zondagavond best tevreden over de Gentse teamprestatie in de openingsmatch tegen KV Kortrijk. Ook al zag hij toch nog een werkpuntje. “Misschien hadden we in dat slotkwartier niet meer zo nadrukkelijk die vierde goal moeten nastreven. Dan is het misschien aan ons, de verdedigers, om de bal meer in eigen rangen te houden”, analyseert Samoise.

“Een eerste zege pakken op de openingsspeeldag, dat was blijkbaar geleden van 2012”, toont Matisse Samoise zich perfect op de hoogte van de kwalijke traditie die de Buffalo’s uiteindelijk elf jaar met zich meedroegen. “Die statistiek mogen we nu schrappen, want dit was echt geen fraaie reeks. Anderzijds was het ook zo lang geleden dat we nog eens voor eigen publiek konden starten.”

Die lange reeks van uitwedstrijden op de eerste speeldag is dan weer een gevolg van de Gentse Feesten, waardoor de lokale veiligheidsdiensten overbelast geraken. “Als Gentenaar kan ik moeilijk oproepen om de Gentse Feesten af te schaffen en dat wil ik zelf ook helemaal niet”, heeft Samoise nog een kwinkslag in petto. “Het doet gewoon deugd om de competitie te starten met een thuismatch en meteen ook een eerste zege.”

Scherpe reactie

Die overwinning kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Kortrijk klom al snel op voorsprong en een tweede tegengoal – in het slotkwartier – bracht de spanning even helemaal terug in de wedstrijd. “Jammer dat die tweede goal nog valt”, knikt Samoise. “Ook die eerste goal viel te makkelijk, maar we zullen deze fases zeker nog bestuderen. Als we die goals niet slikken, krijgen we een heel andere match. We hebben gelukkig scherp gereageerd. Misschien hadden we in dat slotkwartier niet meer zo nadrukkelijk die vierde goal moeten nastreven. Dan is het misschien aan ons, de verdedigers, om de bal meer in eigen rangen te houden.”

Ondertussen lijkt Samoise ook dit seizoen onbedreigd titularis te blijven op zijn rechterflank. “Ik beschouw dit zeker niet als vanzelfsprekend. Je mag daar niet te lang bij stilstaan, maar je moet gewoon elke wedstrijd opnieuw keihard werken. De laatste twee matchen liep het evenwel best goed”, toont de 21-jarige Gentenaar zich heel nuchter.

Extra zuurstof

Ondanks de spannende slotfase lijken de Buffalo’s klaar om dit seizoen een rol van betekenis te vertolken in de Jupiler Pro League. “Ons doel is duidelijk: we willen minstens Play-off 1 halen, maar daarmee heb je geen zekerheid over een Europees ticket, dus daar kun je niet tevreden mee zijn. Daarom mik ik persoonlijk nu toch hoger dan hetgeen we de voorbije jaren presteerden, hoger dus dan die vijfde plaats. We hebben een groep die elkaar goed kent. Er zijn niet zoveel transfers gebeurd en wie erbij kwam, heeft ook duidelijk kwaliteit. We hebben een stevig programma, maar als je op donderdagavond wint, blijft het niet evident om op zondagmiddag op bezoek bij KV Mechelen te voetballen. Maar misschien geeft een Europese kwalificatie wel extra zuurstof.”