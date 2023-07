Van slechte timing gesproken: refs kennen slecht openingsweekend, terwijl ze al weken over opslag onderhandelen

Bertrand Layec zal afgelopen weekend gevloekt hebben. In de voorbereiding gaf de Franse scheidsrechtersbaas zijn ref de duidelijke opdracht om dit seizoen het toekennen van “goedkope penalty’s” te vermijden. Zowel op Club Brugge als Charleroi werd afgelopen weekend een wel erg lichte strafschop toegekend. Tja.

Qua timing kon de timing van de Belgische refs beter. De scheidsrechters pleiten al langer voor een loonsverhoging. De voetbalbond, die als werkgever van de refs optreedt, zat daarover de voorbije weken al meermaals samen met de Pro League, dat onrechtstreeks ook een deel van de scheidsrechterslonen betaalt. Zeggen dat de scheidsrechters na afgelopen weekend naar hun loonsverhoging kunnen fluiten, is te kort door de bocht. Maar dat de refs hun vraag op de eerste speeldag geen kracht hebben bijgezet is zeker.

Een Belgische scheidsrechter krijgt nu bovenop zijn semiprofessioneel loon als ref – dat hij dus naast het salaris van zijn dagjob ontvangt – 2.000 euro bruto per gefloten wedstrijd. Een wedstrijd als VAR levert 400 euro bruto op. Vooral de VAR-vergoedingen zijn in de ogen van de refs wel erg laag.

De Pro League heeft dan ook begrip voor de vraag van de refs, temeer omdat de salarissen al jaren niet meer werden geïndexeerd. Alleen wil de vereniging van profclubs de voetbalbond nu niet zomaar extra geld toestoppen. De Pro League wil eerst de resultaten afwachten van het plan dat het Professional Refereeing Department (PRD) de voorbije weken voorstelde. Vooral het gebrek aan transparantie stuit de profclubs tegen de borst. De Pro League wil duidelijkere communicatie over de prestaties van de scheidsrechters, liefst onderbouwd met data.

De komende weken moet duidelijk worden of het plan van het PRD zijn vruchten afwerpt. Ondertussen zullen de refs nog even op hun loonsverhoging moeten wachten. Bij hen worden de ergernissen steeds groter. Even werd er de voorbije weken zelfs gesproken over een staking, maar zo ver kwam het voorlopig nog niet. Als er de komende maanden toch geen oplossing uit de bus zou komen, valt niet uit te sluiten dat de refs straks toch het werk weigeren.