Siebe Schrijvers baalt na gemiste kans op openingsspeeldag: “Konden hen onvoldoende pijn doen”

Dankzij een late gelijkmaker van Nathaniel Opoku wist OH Leuven in extremis nog een puntje mee te graaien in Charleroi. Siebe Schrijvers bleef echter met een wrang gevoel achter. “Je hebt toch ruim zeventig minuten met een mannetje meer gevoetbald en dan hoop je toch meer dan één keer te scoren”, aldus de 27-jarige middenvelder.

Het is uiteraard nog vroeg om grote conclusies te maken over de Leuvense prestatie in Charleroi, maar toch dringen enkele vaststellingen zich toch op:

1. Gebrek aan creativiteit

Schrijvers speelde opnieuw op de zes, terwijl Holzhauser duidelijk op zoek was naar zichzelf en Maertens, weliswaar niet topfit, nu ook niet bepaald flitsend acteerde tijdens zijn invalbeurt. Zo miste OHL zaterdagavond duidelijk creativiteit. Zelfs de kwieke N’Dri kon geen gensters slaan. De jongens van Marc Brys speelden ook veel te statisch, waardoor het tienkoppig Charleroi uiteindelijk vlot overeind bleef.

“Uiteraard stap je met een slecht gevoel van het veld”, klinkt Siebe Schrijvers na afloop heel nuchter. “Je hebt toch ruim zeventig minuten met een mannetje meer gevoetbald en dan hoop je toch meer dan één keer te scoren. Na die uitsluiting hoopten we toch wat meer te pushen, maar daar zijn we dus niet in geslaagd. Onze passing verliep te traag en te slordig. In de tweede helft konden we meer druk ontwikkelen en gaven we amper nog iets weg, maar ook dan was het gewoon te weinig. We misten lopende jongens en durfden te weinig risicovolle passes te geven om dat blok van Charleroi te ontmantelen. Zo konden we hen onvoldoende pijn te doen.”

2. Spits gezocht!

Een opvolger voor Mario Gonzalez loopt er aan de Dreef nog niet rond en dat lijkt allerminst goed nieuws voor de Leuvense fans. Opoku speelde op Mambourg op een eiland en bleek bovendien niet bij machte om een rol als targetman te vertolken. “We hebben nu al meer kwaliteit dan vorig jaar, maar we verwachten hier en daar nog enkele aanwinsten”, bleef Schrijvers zaterdagavond duidelijk hoopvol. “Met nog enkele bijkomende aanwinsten scherp je de concurrentie aan. We missen anderzijds natuurlijk ook wel enkele kanjers: Casper De Norre heeft vorig jaar een fantastisch jaar gekend en Mario Gonzalez scoorde dertien doelpunten, die vervang je ook niet zomaar.”

3. Achterin mag het ook wat scherper

Toegegeven. Charleroi werd al snel tot tien herleid, maar stond toen wel al op voorsprong nadat zowel Sagrado als centrale jongens Ricca en Pletinckx hun rechtstreekse opponenten te veel ruimte gunden bij de voorzet van Mbenza. Ook na de uitsluiting van Stulic bleef de Leuvense defensie bij vlagen iets te laconiek voetballen. Vooral Dabbagh maakte het leven zuur en in de slotfase leken Mbenza en Heymans alsnog een thuiszege af te dwingen, maar Cojocaru werd uiteindelijk niet meer geklopt. “Ik sta nu iets lager op het veld”, licht Schrijvers ook nog even zijn nieuwe rol toe. “Casper De Norre was onze meest controlerende middenvelder, maar ik heb nu zijn rol overgenomen. Ik raak veel ballen en kan ook vanop die nieuwe positie de passing verzorgen en het tempo bepalen. Defensief is er voor mij dan weer niet zo veel veranderd.”