Antigifcentrum waarschuwt: pak meer oproepen over paracetamol

Uit het jaarverslag van het Belgische Antigifcentrum blijkt dat er de afgelopen jaren meer oproepen binnenkwamen over blootstellingen aan geneesmiddelen. Een opvallende stijging is te zien bij het aantal oproepen voor paracetamol.

Het antigifcentrum kreeg vorig jaar 61.669 oproepen binnen. Dat is een stijging met vier procent in vijf jaar tijd en ruim één procent ten opzichte van 2021. Bij het grootste deel van die oproepen ging het om een effectieve blootstelling, in andere gevallen was het een informatievraag.

De categorie waar ze bij het Antigifcentrum de meeste vragen over krijgen, zijn die van de geneesmiddelen. Het ging in 2022 om 23.873 oproepen, dat is een stijging van bijna 3,8 procent in vijf jaar en 4,6 procent ten opzichte van 2021. Wat al jaren toeneemt, is het aantal oproepen voor paracetamol, met 2.640 blootstellingen in 2022, goed voor een stijging met een derde op vijf jaar tijd.

Het Antigifcentrum legt uit dat paracetamol bij normaal gebruik veilig is en daarom zonder voorschrift te verkrijgen is. Maar bij een overdosering kan het de lever aantasten.

‘Lezen voor gebruik’

De blootstellingen aan huishoudproducten waren vorig jaar goed voor 10.462 oproepen. Sinds enkele jaren zetten het Antigifcentrum en de FOD Volksgezondheid in op preventie in deze categorie van producten, denk maar aan de campagnes ‘Lezen voor gebruik’, die inzet op het lezen van het etiket vooraleer een chemisch product te gebruiken. Deze preventiecampagnes werpen voorzichtige resultaten af: het aantal blootstellingen is de laatste vijf jaar met 3,6 procent gedaald. De meest opvallende daling zijn toe te schrijven aan de wascapsules (-35,1 procent) en vaatwascapsules (-19,8 procent).

Opvallend meer blootstellingen vielen de laatste vijf jaar te noteren bij voedingssupplementen (+ 30 procent, 992 oproepen voor blootstellingen in 2022), chocolade (+ 121 procent, 464 oproepen voor blootstellingen, waaronder 416 voor honden, in 2022) en planten (+ 23,4 procent, 2.998 blootstellingen in 2022).

Dieren

Eén tendens in de periode 2018-2022 springt bij het antigifcentrum in het oog. Dierenliefhebbers weten steeds meer de urgentielijn van het Antigifcentrum te vinden. In 2022 waren er 6.630 oproepen voor in totaal 6.861 dieren. Het gaat dan vooral om honden (80,9 procent) en katten (15 procent). Het aantal oproepen voor dieren steeg over een periode van vijf jaar met 40 procent. Er werden vorig jaar 1.792 blootstellingen van geneesmiddelen voor humaan gebruik bij dieren genoteerd, meteen de grootste categorie.

Voedsel dat niet voor dieren bestemd is, waaronder chocolade, was goed voor 1.052 blootstellingen. Biociden en gewasbeschermingsproducten (waaronder ratten- en muizenvergif en meststoffen) waren verantwoordelijk voor 1.043 blootstellingen, planten voor 903 blootstellingen en chemische producten voor 672 blootstellingen bij dieren.