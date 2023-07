Nieuwe kapitein Thibo Somers merkt op Antwerp dat Cercle Brugge ook dit seizoen een luis in de pels kan zijn voor elke (top)ploeg, zelfs zonder topschutter Ueda: “We waren voorbereid op zijn vertrek”

Terwijl de hele groep zaterdagavond rustig op afzondering zat in het Van der Valk stadion in Borgerhout, bereikte sportief directeur Carlos Avina een akkoord over de transfer van Ayase Ueda voor 9 miljoen euro en 1,2 miljoen euro bonussen naar Feyenoord. Twaalf uur later stapte de Japanner wel nog van de bus aan de Bosuil, maar spelen zat er natuurlijk niet meer in. Samen met derde doelman Bas Langenbick en nieuwkomer Alan Minda volgde Ueda de match van op de tribune. Hij keerde na de match nog mee terug naar Brugge, maar op Cercle zien ze hun topscorer niet meer terug. Hij wordt zo snel mogelijk in Rotterdam verwacht om zich klaar te stomen voor de dubbele confrontatie in de Champions League. De recordopbrengst van 10 miljoen euro maakt veel goed, maar iedereen bij Cercle gaf toe dat de Japanner fel zal gemist worden. “Uiteraard”, beaamde ook Thibo Somers. “Maar we wisten dat dit er zat aan te komen en waren er dus ook op voorbereid.”

Somers denkt niet dat zonder een pure afwerker in de ploeg het spelsysteem moet gewijzigd worden. “Helemaal niet. We waren de evenknie van Antwerp, maar verloren op een paar details. Ik ga er ook vanuit dat er naar vervangers wordt uitgekeken voor iedereen die nog zal vertrekken. Dit zijn nu moeilijke weken voor elke ploeg, maar dat is eigen aan de maand augustus en de zomermercato.”

Icoon

Somers zelf denkt niet aan vertrekken. Hij tekende bij tot 2026 en is nu ook kapitein. “We zijn met drie”, voegt hij er meteen aan toe. Als Somers niet speelt, gaat de band naar Warleson of Van der Bruggen, maar de bij Cercle gevormde aanvaller is de eerste man. Een blijk van erkenning voor de 24-jarige speler, die een icoon van groen-zwart is geworden. Meer nog dan Vanhoutte, Deman of wie dan ook wordt hij als een boegbeeld van de Vereniging beschouwd. Een vertrek van Somers zou de fans pas echt pijn doen, maar in voetbal is en blijft alles mogelijk. “Belangstelling is er altijd, maar wat mij betreft, is er niks concreet en blijf ik gewoon bij Cercle. Volgend weekend komt Charleroi op bezoek en in de eerste thuismatch zullen we proberen om ons publiek extra te verwennen. Daar gaat het nu om.”

Herexamens

Het behalen van de zesde plaats vorig seizoen zorgde voor grote vreugde en voldoening bij heel Cercle. Voor Somers was er aan dat lange seizoen echter een minder leuk kantje aan gekoppeld. De examens leverden immers een minder goed resultaat op. Het is dus nog even wachten op dat diploma van kinesist. “Ik heb twee herexamens, maar ik maak mij daar geen zorgen over en zal dat rustig proberen aan te pakken. Er was het gebrek aan tijd. Ik heb dat aangegeven op school, maar daar was helaas geen begrip voor. Men realiseert niet altijd hoe moeilijk profvoetbal en hogere studies met mekaar te combineren zijn. Men denkt dat wij veel vrije tijd hebben en veel niksen, rusten en slapen, maar de realiteit is helemaal anders.”