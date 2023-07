Ondanks nederlaag blikt João Silva met voldoening terug op openingsmatch van KV Kortrijk: “Tegen AA Gent getoond dat we ons met iedereen kunnen meten”

KV Kortrijk ging zondag met 3-2 de boot in op het veld van AA Gent. De Buffalo’s waren een maatje te groot voor de mannen van Edward Still, die wel enkele malen de criticasters de mond snoerden met goed voetbal. “We hebben getoond dat we ons met iedereen kunnen meten”, zei João Silva.

Geen verrassingen zondag in de Ghelamco Arena: AA Gent won van KV Kortrijk en fenomeen Gift Orban deed de netten trillen. “Hij is zo’n goede speler”, ondervond Kortrijk-verdediger João Silva. “Hij is snel en zijn loopbewegingen benaderen de perfectie, maar toch denk ik dat ik mijn werk tegen hem goed gedaan heb. Hij is een van de beste spitsen waar ik ooit al tegen heb gespeeld. Het lijkt dat hij een mooie carrière tegemoet gaat.”

Na amper vijf minuten trapte Kadri de bezoekers op voorsprong, maar een knullig eigen doelpunt van Radovanovic zorgde er niet veel later voor dat de bordjes weer op gelijke hoogte hingen. “Die owngoal was een spijtige zaak”, aldus Silva. “Het was een rare situatie, want eigenlijk was er geen gevaar. Volgens mij was het de schuld van dat natte veld. Zeker voor een verdediger is zo’n owngoal lastig. Je wil dat eigenlijk niet tegenkomen. Gebeurt het toch, dan moet je proberen je verstand weer op nul te krijgen. Dit is nu eenmaal voetbal, zulke zaken gebeuren. Voor de rest denk ik dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. We hadden ook niets te verliezen. We verdienden misschien wel een puntje voor onze werkkracht. Op het veld hebben we getoond dat we ons kunnen meten met iedereen. We moeten niet bang zijn van een tegenstander, dat is duidelijk.”

Systeem van Still

“Ik vind het systeem met drie achterin erg goed”, vervolgde Silva. “Het lijkt te vlotten, maar we staan nog maar aan het begin. We hebben nog wedstrijden nodig om te verbeteren, maar we toonden tegen Gent dat het wel kan lukken. Ik denk dat onze fans dat ook goed vinden. Ik was trouwens onder de indruk van onze supporters. Ze staan altijd achter ons, ook al staan we op achterstand. Hopelijk staan ze er tegen STVV weer. Maar daar ben ik zeker van.”

“Tegen STVV willen en moeten we de punten in Kortrijk houden” João Silva

Komende zondag volgt voor KV Kortrijk al een belangrijke thuismatch tegen Sint-Truiden. De Kanaries zullen met vertrouwen afzakken naar het Guldensporenstadion na hun overwinning tegen Standard. “We moeten er staan”, besloot Silva. “Alle spelers beseffen dat ook, want de week nadien moeten we naar landskampioen Antwerp. We willen en moeten de punten dus in Kortrijk houden.”