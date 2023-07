Ruim 44 miljoen euro verlies voor Air Belgium in 2022

De omzet van Air Belgium lag het voorbije jaar met 228 miljoen euro hoger dan de 131 miljoen in 2021. Dat jaar had het bedrijf nog heel wat last van de coronabeperkingen. In 2022 hernamen de lijnvluchten en bleef Air Belgium vluchten uitvoeren voor derden (ACMI of wet-lease, red.). Naast een toename van het aantal passagiers (+39,9 procent) werd ook een pak meer vracht (+63,3 procent) vervoerd. Tegelijk werd de luchtvaartmaatschappij geconfronteerd met hogere kosten: 302,8 miljoen euro versus 152 miljoen het jaar voordien. Dat was vooral het gevolg van duurdere brandstof, in combinatie met een verslechterde euro-dollarkoers. Daarnaast had Air Belgium ook te lijden onder de vertraagde levering van twee passagierstoestellen.

Het nettoverlies vergrootte dan ook tot 44,6 miljoen euro. Eind 2021 stond de luchtvaartmaatschappij 12 miljoen euro in het rood. De gecumuleerde verliezen sinds het begin van de operaties bedragen ruim 91,6 miljoen euro, zo blijkt uit de balanscentrale van de Nationale Bank.

Routes geschrapt

De luchtvaartmaatschappij, waarvan het Waalse Gewest één van de belangrijkste aandeelhouders is, verwacht wel in het lopende kwartaal weer rendabel te worden. Heel wat onrendabele of concurrentiële routes, bijvoorbeeld naar de Caraïben of de Franse Antillen, werden geschrapt. Volgens de website L-Post heeft het bedrijf geen plannen om opnieuw naar de Caraïben te vliegen zolang de economische situatie niet is verbeterd. Ook de plannen voor nieuwe bestemmingen in Azië of de VS worden voorlopig opgeschort, zegt L-Post. Naar Mauritius en naar Zuid-Afrika blijft de maatschappij wel vliegen.

Air Belgium beschikte eind vorig jaar over een negatief eigen vermogen (-41 miljoen euro) en dus werden er gesprekken gevoerd met nieuwe investeerders om geld in het bedrijf te pompen, blijkt uit de documenten bij de balanscentrale. Een potentiële investeerder heeft einde juni een bod gedaan, dat door de raad van bestuur positief is onthaald, zo blijkt. Het zou gaan om maximaal 14,4 miljoen euro voor een belang van 49 procent in het kapitaal, maar daarvoor moeten wel nog een aantal voorwaarden worden vervuld, zoals het vastleggen van een gemeenschappelijke strategie en de goedkeuring door de bevoegde autoriteiten.