Na Zweden en Denemarken, mag je bij ons zomaar een koran verbranden?

Na verschillende koranverbrandingen wil Denemarken nieuwe manifestaties beperken waarin culturen, landen of religies beledigd worden. Maar hoe zit dat in België, mag je bij ons de koran (of de bijbel) verbranden?

Tijdens een bijeenkomst voor het parlement in Stockholm hebben maandag twee mannen een koran verbrand. Het is de zoveelste in een reeks koranverbrandingen in het land, waardoor Zweden op dit moment op gespannen voet staat met landen uit het Midden-Oosten. Maar ook in Kopenhagen gebeurde deze maand hetzelfde, voor de ambassade van Irak. Zweden en Denemarken werden op het matje geroepen door verschillende moslimlanden, Denemarken overweegt zelfs een verbod op demonstraties waarbij heilige teksten verbrand worden. Waardoor nu twee fundamentele rechten uit de grondwet lijnrecht tegenover elkaar komen te staan: de vrijheid van meningsuiting en het respect voor religieuze minderheden.

Zowel in Zweden als in Denemarken is het verbranden van de koran niet bij wet verboden. En ook in ons land is dat niet het geval. “Er is geen wet die het verbranden van heilige boeken als dusdanig verbiedt”, zegt advocaat Elfri De Neve. “Ook blasfemie is niet strafbaar volgens het Belgisch recht. Je mag dus zeggen dat god niet bestaat en je mag er dus cartoons over maken. Ook majesteitsschennis is trouwens niet meer verboden sinds oktober 2021.” Smaad tegen de koning is wel nog steeds strafbaar.

LEES OOK. Honderden Irakezen betogen midden in de nacht tegen verbranding koran in Denemarken

(Lees verder onder de foto)

Protest tegen de koranverbranding in Teheran. — © Pacific Press/LightRocket via Ge

Vier maanden cel

Dat het verbranden van de koran niet verboden is, betekent echter niet dat iedereen het zomaar straffeloos kan doen in België. “Het gaat om een feitenkwestie, elk feit moet apart bekeken worden”, aldus Nick Gyselinck van de FOD Binnenlandse Zaken. “Er is wel een hele lijst met verzwarende omstandigheden, zoals het aanzetten tot discriminatie en haat in het openbaar of in de privéomgeving waarbij mensen of groepen geviseerd worden. Is er hiervan sprake, dan is het een misdrijf.”

In 2013 werd in ons land een man uit Blankenberge veroordeeld tot vier maanden cel voor het verscheuren van de koran voor de ogen van een groep moslims. “In dit geval moeten we ook de context errond bekijken. Het gebeurde in de nasleep van een betoging van het Vlaams Belang tegen de komst van een derde moskee in Oostende, die aanzette tot haat of geweld jegens de islamitische gemeenschap in ons land”, zegt advocaat De Neve. “Er moet in zo’n gevallen dus altijd bewezen worden dat het gebeurde met minachting van een bepaalde groep mensen. Een concrete wetgeving is er niet, er moet altijd naar de context gekeken worden. Als een moslim de koran in brand steekt, kan dat dus anders worden bekeken.”

De rechter kan dan de vraag stellen of het de bedoeling was om racistische of xenofobe daden te stellen. “Wat een rechter richting kan bieden, zijn voorgaande zaken zoals die van 2013”, aldus Nick Gyselink. “Anderzijds verandert de maatschappelijke context ook continu”, zegt hij.

LEES OOK. Denemarken wil manifestaties beperken waarin koran beledigd wordt

Wat met bijbel en thora?

Net als voor de koran bestaat er voor de thora of de bijbel geen specifieke wet in België. Ook hier geldt dus de context. “Anderzijds moet er ook een verschil worden gemaakt tussen godsdiensten. In de Rooms Katholieke kerk is de bijbel het woord van god, maar hebben de letters of het boek zelf geen de heilige betekenis. De thora en de koran zijn wel heilige geschriften, ook al gaat het om de zoveelste kopie. En dus moet er met een zekere vorm van respect mee worden omgegaan. En daardoor kan je dus ook in vraag stellen of het om xenofobie gaat of niet”, zegt De Neve.