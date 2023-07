Autopsie na verdacht overlijden rusthuisbewoner (77) in WZC Corsala brengt geen uitsluitsel: “Er komt toxicologisch onderzoek”

De autopsie op het lichaam van Ivo Bervoets (77) heeft nog geen duidelijkheid gebracht over het plotse overlijden van de rusthuisbewoner in het woonzorgcentrum Corsala in Beringen. “De wetsarts doet verder onderzoek. “Daarnaast komt er ook toxicologisch onderzoek”, zegt de persmagistraat.

Het gerechtelijk onderzoek werd opgestart nadat de 77-jarige bewoner plots overleed en drie andere bewoners ziek werden. Ze vertoonden gelijkaardige ziektesymptomen. De drie zieke personen zijn intussen aan de beterhand. De familie van Ivo Bervoets is ongerust omdat ze niet weten hoe hun vader te overlijden kwam. De ongerustheid van dochter Ilse ging zo ver dat ze zelfs vreesde voor een moord.

Maandag is een autopsie verricht op het lichaam van de vader. “Die autopsie heeft nog eens bevestigd dat er geen tekenen van geweld waren, maar dit was ook nooit de aanleiding van het onderzoek”, stelt persmagistraat Katrien Truyen van het parket Limburg.

Toxicologische analyse

De eerste bevinden van de autopsie hebben nog geen uitsluitsel gegeven. “De doodsoorzaak kan nog niet worden bepaald. De wetsarts doet verder onderzoek en er komt ook een toxicologisch onderzoek”, zegt procureur Truyen. De resultaten van de toxicologische analyse kunnen dagen of weken op zich laten wachten. Alle pistes liggen open.

Een toxicologische analyse gaat de aanwezigheid van bepaalde stoffen in het lichaam na, het gaat dan onder meer om medicatie en wat de uitwerking hiervan kan zijn. Ze bekijken bijvoorbeeld welke concentratie van een stof in het lichaam te vinden is. Op zich is het niet zo vreemd dat een autopsie niet meteen verheldering brengt. Bij het overlijden van de rusthuisbewoner zal onder meer ook gekeken worden of in het lichaam nog sporen te vinden zijn van infecties of andere symptomen die kunnen wijzen op virussen of bacteriën.

Wanneer hierover meer duidelijkheid bestaat, kan ook gekeken worden of er een link of overeenkomst is met de ziekteverschijnselen van de overige drie bewoners.