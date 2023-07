‘Klootzakje’ Stijn Vreven probeert zijn winnaarsmentaliteit in heel KV Oostende te pompen: “We zijn passioneel in alles wat we doen”

Jouw spelvisie staat haaks op het systeem dat vorig (degradatie)seizoen gehanteerd werd. Dat betekent ongetwijfeld dat je tijd nodig zult hebben.

Stijn Vreven: “Je begint met je eigen filosofie uit te leggen: eerst een presentatie, daarna praten en vervolgens de oefenstof op het veld. Voor de spelers is het niet zo simpel een knop in hun hoofd om te draaien wanneer iets er zó ingebakken zit. Alles wat ze vorig seizoen moesten of mochten doen, mogen ze nu niet meer. Ze leren nu echt de tegenovergestelde dingen aan. We maken een bocht van 180 graden: van reactief voetbal naar actief voetbal. We willen niet meer reageren, maar ageren. Dat is een totaal andere insteek. We willen de bal hebben, we willen dominant positiespel brengen. We willen de tegenstander laten lopen omdat wij de bal hebben. De spelers moeten nu ruimtes belopen waarin ze vorig seizoen niet mochten komen. Toen mochten ze niet naar buiten spelen, maar dat wil ik nu wel. Alles is anders. Dit is een volledig nieuwe mindset.”

En hoe vlot het?

“De waarheid ligt op het oefenveld. Daar werken we hard. We nemen ook de trainingen op met een drone. Dat is heel functioneel omdat je de hele lengte ziet. Je ziet spelers samenwerken of ageren op elkaar. Door het gebruik van die beelden kunnen we hopelijk het proces versnellen.”

Stijn Vreven ontmoette onlangs Alexander Blessin, één van zijn voorgangers bij KV Oostende en nu trainer van Union. — © Rudy Declerck

Nog iets wat niet eenvoudig is om bij de spelers over te brengen, is een gezonde dosis agressie.

“In onze ploeg zijn er eigenlijk geen klootzakjes. Ik denk dat ik de enige ben. In het voetbal win ik zó graag dat ik ervoor uitkom: het mag ook op een iets fellere manier. Alles is veroorloofd, zolang de scheidsrechter het toelaat. We streven naar goed en dominant voetbal, want dat is het leukste, maar op momenten waarop we dat niet kunnen laten zien door onszelf of door de tegenstander, moeten we een tweede of derde optie hebben. Hoe kunnen we op die momenten ook wedstrijden winnen? Dan komt het aan op passie, honger en gretigheid. Dat pomp en krijg je in een ploeg door tijdens trainingssessies bijna alles competitief te maken. Het winnen staat op één! De manier waarop, het tweede dus, zullen we analyseren. Was het zoals we het willen, voetbaltechnisch en tactisch, of was het puur op het mentale? Winnen moet op zich logisch zijn. Winnen is blijdschap, verliezen is teleurstelling. Ik moet de spelers leren dat verliezen nooit normaal en zeker niet leuk mag zijn.”

KVO is nog op zoek naar transfers. Moeten die passen in het profiel dat je net hebt geschetst?

“Ik ben niet uit op één klootzakje, je moet dat als ploeg uitstralen. We hebben vuur in de ogen, we willen heel graag en we zijn passioneel in alles wat we doen. Agressiviteit heeft voor mij trouwens niets te maken met schoppen of met potigheid. Agressiviteit betekent voor mij: als je spurt, doe je dat aan 100%; als je moet teruglopen, doe je dat voluit; als je een duel moet aangaan, ga je er vol in. Dat is gezonde agressiviteit. Als je dat als ploeg hebt, kom je heel ver.”