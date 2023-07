SJOTCAST #1. “Dat de refs na hun prestaties van de laatste maanden om opslag durven vragen, is toch niet van deze wereld?”

De Jupiler Pro League is terug en Sjotcast dus ook. In aflevering 1 ontvangt Yanko Club Brugge-watcher Pieter-Jan Calcoen en Anderlecht-watcher Jürgen Geril. Terwijl Yanko droomt van een carrière als ref, zoekt Jürgen al dagen naar het middenveld van paars-wit en is Pieter-Jan nog niet onder de indruk van de aanwinsten van Club.