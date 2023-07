Ondanks uitblinker Eckert Ayensa: Union gaat nog op zoek naar een spits

Moeilijk om grote conclusies te trekken na één wedstrijd, maar de match tegen Anderlecht was toch meteen een test voor Union en die doorstond de ploeg probleemloos. Door de vele vertrekkers waren er toch wat vraagtekens rond de paraatheid van Union, maar op het veld lijkt er eigenlijk weinig veranderd. De spelers gaan nog altijd voor elkaar door het vuur en Alexander Blessin is een coach die past bij het DNA van de club. Met zijn hoge pressing greep Union Anderlecht bij de keel.

Alexander Blessin. — © Isosport

Koki Machida kent de ploeg natuurlijk al goed en verving probleemloos Siebe Van der Heyden achterin. Op het middenveld waren Charles Vanhoutte en Mathias Rasmussen nieuw, zij vielen niet door de mand. Cameron Puertas greep na het vertrek van Teddy Teuma eveneens zijn kans en ging door op het elan van zijn sterke seizoenseinde.

Herontdekking Eckert

Voorin verraste Blessin wel door slechts voor één spits te kiezen, maar Puertas en Lapoussin stonden beurtelings hoog, wat voor verwarring zorgde bij Anderlecht. Dennis Eckert trok bovendien meer dan zijn streng in de spits. De Duitser zit al sinds vorige zomer bij Union, maar kwam het voorbije seizoen amper aan de bak. Amper één keer in de basis in de competitie, in de play-offs stond hij zelfs niet meer op het wedstrijdblad. Drie keer liep hij een spierblessure op waardoor hij telkens meerdere weken out was en hij zat natuurlijk met de concurrentie van Simon Adingra en Victor Boniface. Zij waren samen goed voor 37 doelpunten vorig seizoen.

Eckert en Machida. — © BELGA

Blessin gelooft in Eckert

Niet makkelijk op te vangen dus. Bovendien is Eckert een ander type – minder creatief – en het blijft afwachten of hij dit seizoen wel fit kan blijven. Met zijn landgenoot Blessin heeft hij alleszins een goede band, de trainer gelooft in hem. “De vorige coach verloor het vertrouwen in mij. Met de nieuwe coach is het anders”, zei Eckert na afloop van de match tegen Anderlecht. Dat Eckert in zijn eerste wedstrijd dit seizoen meteen kon scoren, is meteen ook goed voor het zelfvertrouwen.

“De vorige coach verloor het vertrouwen in mij. Met Blessin is het anders” Dennis Eckert - Union

Maar toch is het dus niet slecht dat Union nog op zoek is naar een extra spits. We schreven het eerder al, maar herhalen het graag nog eens: alles samen zijn er 57 goals van vorig seizoen vertrokken en met enkel nog Gustaf Nilsson en Elton Kabangu is de spoeling voorin toch dun. Zeker als Blessin in de toekomst ook met een tweespitsensysteem wil spelen, is een extra aanvaller toch welkom.

Blessin zelf verwacht snel vers bloed voorin, maar de zege tegen Anderlecht zorgt er wel voor dat Union wat tijd heeft gekocht. Ook zonder extra spits lukt het voorlopig. En dat terwijl Blessin nog maar drie weken bij Union is en hij de ploeg nog niet helemaal naar zijn hand heeft kunnen zetten. Zo wil hij dat zijn spelers fysiek nóg sterker staan dan vorig seizoen, maar zoiets heeft tijd nodig.