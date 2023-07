Brit die ongeneeslijk zieke echtgenote op haar wens doodde, krijgt twee jaar cel, maar moet niet terug naar gevangenis

Een Brit die zijn ongeneeslijk zieke echtgenote doodde, op haar wens, is op Cyprus veroordeeld tot twee jaar cel. De rechtbank in de stad Paphos veroordeelde hem voor doodslag en niet voor moord, bericht de krant Phleleftheros maandag. Omdat de 76-jarige al 19 maanden in voorhechtenis zat, kwam hij nog dezelfde dag vrij. De Britse omroep BBC zegt dat het voor het eerst is dat een dergelijke zaak voorkomt in het EU-land. In Groot-Brittannië kreeg het proces veel aandacht.