Hij houdt van Deila, Deila houdt van hem: wie is Philip Zinckernagel, de nieuwe aanwinst van Club Brugge?

Club Brugge staat op het punt zich te versterken met Philip Zinckernagel (28), de smaakmaker en topschutter van Standard vorig seizoen. Blauw-zwart betaalt 2,5 miljoen euro plus bonussen aan Olympiakos, Zinckernagel tekent voor twee seizoenen met optie op een extra jaar. In principe kan hij op elke aanvallende positie spelen bij Club Brugge, waar ze het inkomende offensieve huiswerk nu als af beschouwen. Maar wie is de Deen?