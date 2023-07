Lufthansa wil klimaatactiviteiten van Last Generation vervolgen voor verstoren vluchten

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa wil de klimaatactivisten van Last Generation vervolgen nadat ze eerder deze maand actie voerden op verschillende Duitse luchthavens, waardoor meerdere vluchten niet konden doorgaan.

Lufthansa wil schadevergoedingen eisen, zo bevestigde een woordvoerster van de groep. De rechtszaak zou niet alleen betrekking hebben op de eigen vluchten, maar ook op die van dochtermaatschappijen waaronder Brussels Airlines.

De acties van de klimaatactivisten vonden plaats op 13 juli, op de luchthavens van Düsseldorf en Hamburg. In november vond al een gelijkaardige actie plaats op de luchthaven van Berlijn. De demonstranten protesteerden er tegen de klimaatimpact van het vliegverkeer en lijmden zich vast op het tarmac. Volgens Eurowings alleen al moesten 55 vluchten worden afgelast.

Hoeveel schadevergoeding Lufthansa eist, is niet bekend, maar experts verwachten dat het om miljoenen euro’s zal gaan.

Ook de luchthaven van Düsseldorf plant een rechtszaak tegen Last Generation. De actievoerders zijn daarnaast nog het voorwerp van een politie-onderzoek en dreigen ook persoonlijk te moeten opdraaien voor de schade.

De klimaatactivisten van Last Generation komen geregeld in het nieuws met hun acties, waarbij ze ook al wegen in Duitsland blokkeerden.