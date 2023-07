Elfjarige Lowie geeft alle senioren (en zelfs zijn eigen vader) het nakijken: “Tijdens het vissen word ik helemaal kalm”

Elf jaar is Lowie, en nu al een verwoed visser. — © IF

Zoals wel meer jongens van zijn leeftijd is Lowie Van Belle gek van voetbal. Maar eigenlijk houdt hij nóg meer van karpers, brasems en palingen. Al enkele jaren is Lowie helemaal in de ban van het vissen. “Dat komt door mijn nonkels”, zegt hij. “Fervente vissers, die me als zesjarige al eens meenamen. Ik vond het meteen leuk, en ben het blijven doen, samen met mijn papa. Sindsdien trekken we er om de paar weken samen op uit.”

Maar wat vindt een elfjarige zo leuk aan het vissen? “Het is zo rustgevend. Ik word helemaal kalm wanneer ik aan een vijver zit. Bovendien geeft het een fantastisch gevoel wanneer je iets bovenhaalt.” Bij zijn hengelclub, ’t Stekelingske uit Merelbeke, valt Lowie wel op tussen de andere leden. De gemiddelde visser kon zijn vader of zelfs zijn grootvader zijn. “Maar dat vind ik niet erg. Ze geven me veel tips, dat is handig.” (lees verder onder de foto)

'Prins' Peter moest het afleggen tegen 'koning' Lowie.

Koning en prins

Hadden we hem maar wat minder geholpen, vragen sommige clubleden zich na afgelopen weekend misschien af. Tijdens de prestigieuze Koningswedstrijd van ’t Stekelingske kaapte Lowie de eerste prijs weg. Hij ving in totaal maar liefst 11,6 kilo, waardoor hij zich ‘koning’ mag noemen.

Extra opvallend: papa Peter Van Belle (42) was de beste hengelaar in zijn reeks, aan de overkant van de Merelbeekse visvijver. Het leverde hem de titel op van ‘prins’. Een mooie prestatie, maar met een vangst van in totaal 9,2 kilo moest hij toch zijn meerdere erkennen in zijn zoon.

“Dit ga ik nog lang mogen horen”, lacht de trotse vader. “Maar uiteraard gun ik het hem dubbel en dik. Hij is er zelfs meer mee bezig dan ik. Op Youtube, Facebook en Tiktok volgt hij alle nieuwigheden in de sport, en daar komt hij me dan alles over vertellen. We amuseren ons altijd als we samen op stap zijn. Ik ben ook blij dat hij vaak buiten is: liever dat dan de hele tijd met die gsm bezig te zijn.”

Gezellig, maar er is wel een belangrijke regel. Alle vis die vader en zoon vangen, gooien ze terug in het water en niet in de pan. “Zelfs toen ik eens een paling had gevangen”, zegt Peter. “Daar staat Lowie echt op. Ik vrees dat ik zelf het water in vlieg als ik het niet zou doen.” (lacht)